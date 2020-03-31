Скачать
Вівторок, 31.03.2020
Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару
Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару
Ринок землі: у Зеленського прокомментували рішення Ради
Ринок землі: у Зеленського прокомментували рішення Ради
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Князь Монако поборов коронавірус
Князь Монако поборов коронавірус

Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної

Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної
21:20 Сьогодні Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новини України:До міського голови Києва Віталія Кличка надійшло прохання про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Ірини Бекшкіної.

Колектив фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до мера Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатного українського соціолога й громадського діяча Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста.

Про це повідомляється на сайті фонду.

"Колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна.

Померла відомий український соціолог Ірина Бекешкіна

Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України", - заявили в фонді.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Ирина Бекешкина, КМДА, Київ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Собчак зізналась шанувальникам, що перехворіла коронавірусом
02 Павлов поділився думками щодо співпраці збірної з Шевченком
03 Семиразовий чемпіон Словаччини заявив про ліквідацію клубу
04 "Караоке на дивані": Кондратюк вигадав, чим українці займуться на карантині
05 Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву
Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Коронавірус в Україні: кількість хворої молоді
Коронавірус в Україні: кількість хворої молоді
Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про основні труднощі
Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про труднощі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся