Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної

Новини України:До міського голови Києва Віталія Кличка надійшло прохання про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Ірини Бекшкіної.

Колектив фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до мера Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатного українського соціолога й громадського діяча Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста.

Про це повідомляється на сайті фонду.

"Колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна.

Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України", - заявили в фонді.