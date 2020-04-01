1 квітня 2020 року: свято, прикмети, іменинники і календар

Новини України:1 квітня – 91-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 274 дні.

У цей день світ відзначає День сміху, Міжнародний день птахів й День народження долара.



В США святкують День атеїста, День поезії і творчого розуму, День потішного читання, День одного цента, День хліба з тіста на заквасці, День права, День надії, День прогулянки, в Шотландії - День зозулі, у Танзанії - День посадки дерев, на Кіпрі - Національне свято, в Японії - Фестиваль танцю, у Таїланді - День державної служби, в Ірані - День ісламської республіки, у Сан-Марино - День капітанів-регентів.

Пам'ятні дати 1 квітня, річниці та події

У 1579 році був заснований Віленський університет. У 1734 році в Луйсбурзі (Нова Шотландія) відкрився перший в Канаді маяк висотою 24 метри.

У 1778 році новоорлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара - $.

У 1853 році Цинциннаті став першим містом США, в якому пожежним стали виплачувати регулярну зарплату.

У 1875 році англійська "Таймс" стала першою у світі газетою, що опублікувала тижневий прогноз погоди.

У 1889 році в Чикаго з'явилася в продажу перша посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

У 1890 році бельгійський емігрант Шарль Ван Депуле одержав у США патент на перший тролейбус.

У 1902 році американський бджоляр Джеймс Хеддон запатентував перший у світі рибальський воблер "The „Dowagiac“ Casting Bait".

У 1924 році Антуан де Сент-Екзюпері опублікував свій перший розповідь "Льотчик".

У 1938 році в Швейцарії був презентований розчинну каву.

У 1940 році в Нью-Джерсі вперше продемонстрували електронний мікроскоп.



У 1976 році Стів Джобс і Стів Возняк заснували Apple Computer Company.

В 1979 році за підсумками всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

У 1987 році американець Стівен Ньюмен з міста Бетел (шт. Огайо) завершив розпочате рівно чотири роки тому кругосвітню подорож, подолавши за цей час пішки відстань у 36 200 км і побувавши в 20 країнах на п'яти континентах.

У 2001 році в Нідерландах були укладені перші в світі одностатеві шлюби.

В 2004 році Федеральним управлінням авіації США була видана перша в світі ліцензія для здійснення польотів на орбіту - для приватного керованого космічного корабля "SpaceShipOne".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 квітня вшановує пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. У народі день назвали Дар'я Пролубниця. З днем Дарії були пов'язані такі господарські турботи, як вибілювання полотен. Виткане полотно жінки стелили на сніг, від снігової вологи і проморожування воно ставало м'якше, біліше і міцніше. Вважалося, що саме 1 квітня прокидається домовик, тому треба всіляко обманювати один одного, щоб збити домашнього духа з пантелику. Дівчата намагалися якомога більше людей обдурити, вірячи, що в такому випадку наречені не проведуть їх, а навпаки, вони будуть водити хлопців за ніс.

Що сьогодні не можна робити

Намагайтеся в цей день не лаятися. Прикмети на 1 квітня Здавна існують погодні прикмети на цей день: - яке перше квітня, таким і 1 жовтня буде; - весняна вода йде шумно - буде соковита трава; - вночі зірок не видно – до тепла.

1 квітня іменини Іменини у Дарини, Інокентія, Івана, Софії і Дмитра.