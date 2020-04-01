"Коронавірус-найбільше випробування з часів Другої світової війни" - генсек ООН

Новини України:Світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни, попереджає генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.

Пандемія коронавірусу є найбільшою проблемою з часів Другої світової війни, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи з доповіддю у штаб-квартирі Організації у Нью-Йорку.

На його думку, вона може спричинити рецесію, що не має аналогів в найближчому минулому.

"Нова коронавірусна хвороба вражає суспільство, забираючи життя і засоби для існування людей", – зазначив він.

Гутерріш закликав до негайного скоординованого реагування, щоб зупинити пандемію.

За оцінками ООН, внаслідок пандемії коронавірусу 25 млн осіб у всьому світі втратять роботу.

Окрім того, Гутерріш прогнозує до 40% падіння світових потоків прямих іноземних інвестицій.

Станом на ранок 1 квітня коронавірусом у світі інфіковано 858 785 осіб, з яких 42 151 – помер. Водночас одужали 178 119 людей.

Найбільше смертей зафіксовано в Італії – 12 428, в Іспанії – 8 464, у США – 3 900 і Франції – 3 523, а в Китаї – 3187 осіб.