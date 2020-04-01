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В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19

В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19
11:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

 Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 49 випадків;

  • Волинська область - 7 випадків;

  • Дніпропетровська область - 9 випадків;

  • Донецька область - 6 випадків;

  • Житомирська область - 5 випадків;

  • Закарпатська область - 1 випадок;

  • Запорізька область - 13 випадків;

  • Івано-Франківська область - 64 випадки;

  • Кіровоградська область - 6 випадків;

  • Київ - 134 випадки;

  • Київська область - 57 випадків;

  • Львівська область - 6 випадків;

  • Луганська область - 3 випадки;

  • Одеська область - 12 випадків;

  • Полтавська область - 2 випадки;

  • Рівненська область - 15 випадків;

  • Сумська область - 19 випадків;

  • Тернопільська область - 98 випадків;

  • Харківська область - 1 випадок;

  • Херсонська область - 1 випадок;

  • Хмельницька область - 3 випадки;

  • Чернівецька область - 104 випадки;

  • Черкаська область - 52 випадки;

  • Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, на вечір 31 березня в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусу.

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Статистика, Карантин, Україна, Суспільство, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
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