Скачать
Середа, 01.04.2020
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
На коли очікувати пік епідемії в Україні
На коли очікувати пік епідемії в Україні
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

Зеленський звернувся до укранців з проханням придивлятися до інтернет-шахраїв

Зеленський звернувся до укранців з проханням придивлятися до інтернет-шахраїв
21:05 Сьогодні Телеграф 112.ua president.gov.ua

Новини України:За словами президента, проти зловмисників, які в будь-який спосіб наживаються на пандемії коронавірусу, порушено вже 30 кримінальних справ.

Володимир Зеленський закликав українців не вірити панічним дописам в інтернеті та оголошенням про неіснуючі ліки від коронавірусу. Про це президент України заявив під час свого звернення до українців, яке транслював "112 Україна".

"Сьогодні у заходах з протидії коронавірусу задіяно більше як 20 тисяч працівників поліції та Нацгвардії. Серед іншого вони ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження. За цей час знайдено більше як сто дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також – заблоковано банківські рахунки онлайн-шахраїв. За цими фактами розпочато 30 кримінальних проваджень", - зазначив президент.

Також Зеленський закликав усіх громадян бути пильними, користуватись тільки офіційними джерелами інформації, не вірити панічним дописам та оголошенням про "незрозумілі" ліки, які рятують від усіх хвороб.

На коли очікувати пік епідемії в Україні

Нагадаємо, в Україні протягом доби кількість інфікованих коронавірусом зросла на 120 - до 669. Вже 17 людей померло від коронавірусу, ще 10 - вилікувались.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Володимир Зеленський, Президент України, Звернення, Прохання, Фейки в інтернеті.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
02 У Дерев'янченка з'явився новий суперник
03 Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
04 Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
05 Лівий захисник Порту може перейти в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся