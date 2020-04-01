Зеленський звернувся до укранців з проханням придивлятися до інтернет-шахраїв

Новини України:За словами президента, проти зловмисників, які в будь-який спосіб наживаються на пандемії коронавірусу, порушено вже 30 кримінальних справ.

Володимир Зеленський закликав українців не вірити панічним дописам в інтернеті та оголошенням про неіснуючі ліки від коронавірусу. Про це президент України заявив під час свого звернення до українців, яке транслював "112 Україна".

"Сьогодні у заходах з протидії коронавірусу задіяно більше як 20 тисяч працівників поліції та Нацгвардії. Серед іншого вони ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження. За цей час знайдено більше як сто дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також – заблоковано банківські рахунки онлайн-шахраїв. За цими фактами розпочато 30 кримінальних проваджень", - зазначив президент.

Також Зеленський закликав усіх громадян бути пильними, користуватись тільки офіційними джерелами інформації, не вірити панічним дописам та оголошенням про "незрозумілі" ліки, які рятують від усіх хвороб.

Нагадаємо, в Україні протягом доби кількість інфікованих коронавірусом зросла на 120 - до 669. Вже 17 людей померло від коронавірусу, ще 10 - вилікувались.