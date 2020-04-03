Скачать
П'ятниця, 03.04.2020
Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

Британець Боб Вейтон - найстаріша людина на планеті

Британець Боб Вейтон - найстаріша людина на планеті
02:04 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: УНІАН

Новини України:Боб Вейтон вийшов на пенсію ще у 1973 році.

Житель графства Гемпшир Боб Вейтон потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша людина на планеті. Чоловік народився 29 березня 1908 року у багатодітній родині, і сьогодні йому вже 112 років.

Як пише The Guardian, зараз Вейтон проживає в одному з британських будинків для людей похилого віку. У зв'язку з епідемією коронавіруса і необхідністю дотримуватися ізоляції особисто вручити сертифікат чоловікові поки не вдалося.

У Боба Вейтона велика родина - троє дітей, 10 онуків і 25 правнуків. У житті чоловік і його дружина багато подорожували, поки остаточно не влаштувалися у Британії. До самого виходу на пенсію у 1973 році Вейтон працював викладачем морського машинобудування в одному з університетів Лондона.

За роки життя чоловік пережив так звану іспанку - Пандемію іспанського грипу, переніс кілька серйозних операцій, але введені нещодавно обмеження у зв'язку з пандемією коронавіруса його засмутили. "Я трохи засмучений, але це ще одна ситуація, в якій потрібно просто прийняти те, що відбувається", - зазначив він.

Як правильно поводитися з чоловіком, який залишився без роботи

Попереднім рекордсменом з довголіття був фермер з Японії Тітецу Ватанабе. Чоловік помер 23 лютого, і на момент смерті його повний вік становив 112 років і 355 днів.

"Не скажу, що це приємно чути, але я дуже радий, що зміг так довго прожити і завести стільки друзів", - відповів на це Боб Вейтон.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Житель графства, Гемпшир, Боб Вейтон, Книга рекордів Гіннеса.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Якого віку були померлі на коронавірус українці
02 На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
03 У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
04 У Польщі серед інфікованих коронавірусом 461 медпрацівник
05 Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся