Британець Боб Вейтон - найстаріша людина на планеті

Новини України:Боб Вейтон вийшов на пенсію ще у 1973 році.

Житель графства Гемпшир Боб Вейтон потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша людина на планеті. Чоловік народився 29 березня 1908 року у багатодітній родині, і сьогодні йому вже 112 років.

Як пише The Guardian, зараз Вейтон проживає в одному з британських будинків для людей похилого віку. У зв'язку з епідемією коронавіруса і необхідністю дотримуватися ізоляції особисто вручити сертифікат чоловікові поки не вдалося.

У Боба Вейтона велика родина - троє дітей, 10 онуків і 25 правнуків. У житті чоловік і його дружина багато подорожували, поки остаточно не влаштувалися у Британії. До самого виходу на пенсію у 1973 році Вейтон працював викладачем морського машинобудування в одному з університетів Лондона.

За роки життя чоловік пережив так звану іспанку - Пандемію іспанського грипу, переніс кілька серйозних операцій, але введені нещодавно обмеження у зв'язку з пандемією коронавіруса його засмутили. "Я трохи засмучений, але це ще одна ситуація, в якій потрібно просто прийняти те, що відбувається", - зазначив він.

Попереднім рекордсменом з довголіття був фермер з Японії Тітецу Ватанабе. Чоловік помер 23 лютого, і на момент смерті його повний вік становив 112 років і 355 днів.

"Не скажу, що це приємно чути, але я дуже радий, що зміг так довго прожити і завести стільки друзів", - відповів на це Боб Вейтон.