Як правильно поводитися з чоловіком, який залишився без роботи

Новини шоу бізнесу:Жінка має підтримувати свого чоловіка, але робити це треба правильно.

Чоловік має бути годувальником. Навіть у нашому прогресивному світі, де ніхто нікому нічого не повинен, ця істина досить міцно сидить у головах людей. Однак від неприємностей не застрахований ніхто, і чоловіки також можуть втратити роботу. Але у цей час їх самолюбство особливо тонке і готове зламатися від будь-якого необережного вчинку, нехай навіть продиктованого найкращими намірами.

Бути чоловіком — досить тяжка праця. Особливо коли ти — безробітний голова родини. Жалісливі погляди і невиправдані надії найпідступнішим чином продираються крізь усю броню і тихенько точать чоловіка зсередини. А якщо вже дружина відразу починає розводити бурхливу діяльність і пиляти щовечора, протриматися зможе не кожен. Втім, примножені жалощі — теж не варіант. Тоді як можна і підтримати чоловіка, і не зачепити його гордість?

Не ізолювати, віднімаючи обов'язки

Прагнучи полегшити долю чоловіка і допомогти йому зосередити всі свої ресурси на пошуку нової роботи, жінка часто усуває благовірного від усіх домашніх справ. Насправді це найгірше, що можна зробити. По-перше, будемо відвертими, це мало чим допоможе. Знайдеться небагато пар, де частка чоловічої роботи у хатніх клопотах дорівнює або більша за 50 %. Найчастіше справ набагато менше: винести сміття та пропилососити. По-друге, зводячи нанівець корисну діяльність, ви лише підштовхнете чоловіка у безодню депресії, до думок про власну негідність і про те, що йому немає місця у вашому будинку.

Допомагати не забувати власну цінність

Постійні очікування дзвінків і запрошень можуть призвести до божевілля, і краще рішення — зайняти себе чимось. Так, звільнення завжди зачіпає самооцінку, але, на щастя, ви у змозі її підняти. Попросіть чоловіка допомогти з проектом, оцінити угоду або перевірити ваші висновки. Але нехай уся допомога буде спрямована саме на роботу. Не потрібно перетворювати воїна на попелюшку, перекладаючи на могутні плечі усі турботи про будинок.

Бути терплячою у цьому випробуванні

Звичайно, як дружина ви напевно будете у жаху від "райдужних" перспектив, так і необхідність скорочувати бюджет родини теж не надто радісна ідея. Проте спробуйте не звинувачувати чоловіка у втраті роботи (навіть якщо він дійсно винен), і вже тим більше немає жодного сенсу звинувачувати себе. Не витрачайте енергію на перемелювання минулого, краще заряджайтесь оптимізмом і вірте у чоловіка, з яким колись погодилися одружитися.

Стримуйте свій запал

Складно відмовитися від бажання особисто переглядати доступні вакансії і скидати відповідні на ваш погляд оголошення про пошук роботи. Однак зробіть над собою зусилля і передайте кермо правління чоловікові. Мабуть, це той самий випадок, коли є сенс прислухатися до головної думки сучасних лекцій на тему жіночності: вмитися сльозою, сісти і розвести руками — нічим, рідний, допомогти не можу.

Жартам не місце

У важкій ситуації часто хочеться віджартовуватися і ставитися до всього з непробивним оптимізмом. Розумне зерно у цьому є, адже у майбутньому ви цілком ймовірно згадуватимете цей період пошуку роботи і затягування пасків з посмішкою та легким відтінком ностальгії, адже життя настільки вирувало фарбами. Але все ж таки у даному разі не варто вдаватися до почуття гумору. Погодьтеся, вам напевно буде неприємно, коли у вас щось не виходитиме, а оточуючі почнуть показувати свою "розумність".

Починаючи таке захоплююче і мінливе сімейне життя, ми обіцяємо бути разом і під час радощів, і під час горя. І ваше терпіння, добрі слова та підтримка спрацюють набагато продуктивніше, ніж пиляння і звинувачення. Проте не варто випускати з уваги ще один можливий варіант розвитку подій — уважно слідкуйте, чи не згасла та сама іскра. Адже тоді диван у вітальні стане особливо зручним, а прокидатися у обідній час буде чимось буденним та зрозумілим. У такому разі доведеться йти на крайнощі, наприклад, назвати термін, після якого ви усі з метою економії вирушите жити до вашої мами. Втім, неробство чоловіка — зовсім інша історія.