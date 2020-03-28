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Які 5 речей чоловікам потрібно повчитися у жінок

Які 5 речей чоловікам потрібно повчитися у жінок
23:03 Сб, 28 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

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Що чоловікам давно пора перейняти у так званої "слабкої статі".

Гнучкість

Її більшості чоловікам не вистачає як у фізичному, так і в ментальному плані. І якщо вже з фізичною стороною вони можуть впоратися з легкої руки тренера у спортивному залі, над ментальною доводиться працювати все свідоме життя. Більшість чоловіків схильні розділяти світ на чорне і біле, тоді як існує ще сотні, тисячі, мільйони відтінків, які вони воліють не помічати. Якби чоловіки були гнучкіші, їм було б простіше розуміти натяки та сприймати витіюваті просторові промови своїх коханих на тему "Куди ж рухаються наші стосунки?"

Рішучість

Безумовно, муки сумнівів, так чи інакше, роздирають і чоловіків і жінок, але, як не дивно, при всій своїй крихкості та беззахисності, другі більш рішучі та холоднокровні у прийнятті рішень. Особливо, якщо вони стосуються амурних справ. Ви рідко зустрінете жінку, яка роками живе на дві сім'ї: якщо вже вона зважилася на зраду (через те, що почуття до чоловіка охололи), з великою часткою ймовірності вона піде з сім'ї до того, хто робить її щасливою. Чоловіки ж здатні підтримувати романи протягом довгих років, кожен раз повертаючись до звичного життя і зненавидженої жінки. Тому, що вони сумніваються: "А раптом я вибрав не ту?".

Безпорадність

Кожен чоловік потай мріє про жінку-вамп, але вибирає для тривалих відносин тендітну дівчину, яка буде дивитися на нього величезними, повними довіри очима, і поряд з якою він буде почувати себе супергероєм. Кожна жінка мріє про альфа-самця, але в підсумку залишається з тим, хто цінує її. Тому що фатальні чоловіки та жінки рано чи пізно набридають, і з цим нічого не поробиш. Справедливості заради варто зазначити, що жінка-вамп все ж жінка, і навіть вона здатна проявити гнучкість і показати свою вразливу сторону коханому чоловікові. Чоловіки ж залишаються тверді у своїй гордовитості та неприступності, навіть якщо люблять гаряче і щиро. Умій сильна половина людства хоч зрідка просити про допомогу і показувати партнеру його важливість і цінність, світ став би набагато простішим.

Пам'ять

Загадка людської пам'яті досі не розкрита, але неможливо заперечувати, що в запам'ятовуванні деталей жінки все ж таки сильніші за чоловіків. Якби вони запам'ятовували так само, як і жінки, їм би не довелося червоніти та потрапляти в незручні ситуації, пропускаючи роковини, іменини, забуваючи улюблений колір дружини та інші дрібниці, які є для жінок неодмінним атрибутом турботи та зацікавленості.

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Турбота про себе

Будемо сподіватися, що скоро цей пункт зовсім зникне зі списку, бо сучасні чоловіки все ж поступово приходять до того, що про свій зовнішній вигляд потрібно піклуватися. Але більшість досі вважає, що зробити манікюр і педикюр (або просто підстригти нігті та тримати їх в чистоті до того, як вони перетворяться у звірячі пазурі), укласти волосся або скористатися косметикою по догляду — сором і ганьба! У чому зв'язок між всіма перерахованими пунктами та зменшенням мужності ми так і не з'ясували, але факт залишається фактом — трохи себелюбства і турботи про себе не завадить практично всім чоловікам.

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Характер, Психология, Чоловіки, Жінки, Поради.
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