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Навчальні заклади будуть самі вирішувати як буде проходити навчання на карантині

Навчальні заклади будуть самі вирішувати як буде проходити навчання на карантині
16:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новини України:Школи будуть самі визначати яким чином буде здійснюватись дистанційне навчання.

 Структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.

 Про це повідомляється у роз'ясненні Міністерства освіти і науки.

 "У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, ми бачимо, наскільки важлива автономія шкіл та вчителів, що прописана у новому Законі "Про повну загальну середню освіту”. Дистанційне навчання у школах відбувається по-різному. І тому саме школи повинні визначати, як вони завершать цей навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому акцентувати увагу. Ми даємо таку можливість, адже вони краще знають свої особливості, учнів та вчителів. І стандартизований підхід до всіх тут не спрацює", – підкреслила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Дати проведення ЗНО та вступної кампанії зміняться

Вона нагадала, що навіть не в умовах карантину відповідно до законодавства навчальний рік у школах України має розпочинатися 1 вересня і завершуватися не пізніше 1 липня.

Зазначається, що під час визначення структури і форм навчання педрада має орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, особливості регіону тощо.

У МОН наголосили, що орієнтиром мають бути державні стандарти загальної середньої освіти.

Так, під час карантину навчальний матеріал може бути освоєно за допомогою дистанційного навчання. Після карантину – через ущільнення матеріалу з організацією повторення окремих тем.

Також, за даними МОН, попри карантин, учні мають бути переведені до наступного класу та отримати свідоцтва досягнень, а випускники – документи про освіту.

Як повідомлялося, 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки

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Школа, МОН, Карантин, Навчання.
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