Скачать
Четвер, 02.04.2020
По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19
По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

Китай відправить до України черговий літак з гуманітарною допомогою

Китай відправить до України черговий літак з гуманітарною допомогою
17:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Товари медичного призначення для України від КНР скоро прибудуть до "Борисполя".

У Китаї завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. Про це повідомляє посольство України в Китайській Народній Республіці.

"Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м. Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено близько 109 м3 засобів медичного захисту для громадян України", - повідомили у посольстві.

Зазначається, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання в країну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести

Наразі з владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією, додали в посольстві.

Цього тижня у Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, КНР, Инфекция, Пандемия, Допомога, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Добірка привітань в картинках з добрим ранком
02 Співробітник прес-служби Чорноморця і блогер загинули, рятуючи тварин
03 Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
04 В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 відбулися чвертьфінальні поєдинки
05 У "Валенсії" поступово одужують футболісти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін розширив перелік установ, котрі можуть працювати під час карантину
Кабмін розширив перелік установ, котрі можуть працювати під час карантину
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся