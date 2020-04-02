Китай відправить до України черговий літак з гуманітарною допомогою

Новини України:Товари медичного призначення для України від КНР скоро прибудуть до "Борисполя".

У Китаї завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. Про це повідомляє посольство України в Китайській Народній Республіці.

"Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м. Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено близько 109 м3 засобів медичного захисту для громадян України", - повідомили у посольстві.

Зазначається, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання в країну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

Наразі з владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією, додали в посольстві.

Цього тижня у Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).