З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести

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20:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Окремою доставкою до України прибули 100 тисяч ПЛР-тестів, а з Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

До Києва прибув черговий вантаж із Китаю з кількома десятками тисяч респіраторів, костюмів захисту, 300 тисячами експрес-тестів на коронавірус, а також 40 тисяч пар захисних окулярів.

Про це у своєму відео зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. «Ці окуляри мають бути розподілені саме серед медичних працівників, а не серед родичів або друзів», – зазначив президент.

При цьому він наголосив на особистій відповідальності за розподілення отриманих засобів захисту очільників районів та мери міст.

«Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України», – заявив Зеленський. Окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. «Також із Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - сказав Зеленський.

Крім того, він нагадав про прийняті на засіданні уряду рішення, які стосуються підтримки пенсіонерів. Так, щомісячну доплату в розмірі 500 гривень отримуватимуть люди, старші 80 років. А одноразову допомогу у квітні в розмірі 1 тисячі гривень отримають пенсіонери, які мають пенсію менш як 5 тисяч гривень.

Внесені зміни у режим роботи Верховної Ради

Зеленський зазначив, що відповідні рішення уряду потребують ухвалення змін до Державного бюджету: «Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку». «Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають», – додав президент.

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Китай, Президент, Маски, Зеленский, Тести.
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