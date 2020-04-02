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Якого віку були померлі на коронавірус українці

Якого віку були померлі на коронавірус українці
19:44 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:Центр громадського здоров’я України оприлюднив статистику смертності від коронавірусу в Україні за віковими групами населення.

В Україні 85% померлих від коронавірусної хвороби померли у віці старше 50 років і майже всі мали важкі серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє на Facebook Центр громадського здоров’я України.

"85% людей, що померли від COVID-19, мали вік старше 50-ти років. Майже всі померлі мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок та легень. Загалом станом на 2 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 20 людей: 15 жінок та 5 чоловіків", — йдеться у повідомленні.

Серед чоловіків:

  • 40-49 років — 1 людина;
  • 60-69 років — 1 людина;
  • 80-89 років — 1 людина;
  • 50-59 років — 2 людей.

Серед жінок:

  • 50-59 років — 6 людей;
  • 60-69 років — 5 людей;
  • 70-79 років — 2 людей;
  • 30-39 років — 2 людей.

"Троє з усіх померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні. Усі 20 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі люди, які померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

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МОЗ, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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