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Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків

Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
20:10 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Внаслідок сутичок отримали тілесні ушкодження дві журналістки та оператор, також була пошкоджена знімальна техніка.

У Києві невідомі чоловіки напали на знімальну групу телеканалу ZIK під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків.

Про це телеканал повідомляє на своєму сайті.

"Зокрема, невідомі молодики напали на знімальну групу ZIKу в Гідропарку після прохання журналістки пояснити перебування на спортивному майданчику, що заборонено на час карантину", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення супроводжується відео, на якому видно, як чоловік спортивної статури штовхає журналістку та нападає на оператора. Також молодик заявляє, що йому "начхати на заборону" та "начхати на закон", бо спортивний майданчик у парку – це єдине місце, де він може займатися спортом.

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Тим часом прокуратура міста Києва повідомляє у Facebook про ще один випадок нападу на знімальну групу іншого телеканалу. При цьому не уточнюється, про який саме телеканал йдеться.

"Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. У ході зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу відносно журналістки та пошкодив знімальну техніку", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що назагал внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор. Наразі вживаються заходи щодо затримання зловмисників.

За фактом нападів на знімальні групи телеканалів, що сталися 2 квітня на території столичного Гідропарку, прокуратура міста Києва розпочала два кримінальні провадження.

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Карантин, Инспекция, Київ, Журналісти, Столиця.
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