Скачать
П'ятниця, 03.04.2020
Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Рецепт дня: корисний салат із броколі
Рецепт дня: корисний салат із броколі

3 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар

Дивіться фото (3)
3 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
08:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:3 квітня – 93-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 272 дня.

У цей день світ відзначає День народження мобільного телефону, Всесвітній день вечірки, День народження кавомолки, День народження штрих-коду і День дитячої йоги.

У США святкують День відмови від нудної роботи, День пошуку веселки, День ходи на роботу, День шоколадного мусу, День твідової тканини, в Естонії - День дурня, у Киргизстані - День бухгалтерів і аудиторів, у Гвінеї - День проголошення Другої республіки.

Пам'ятні дати 3 квітня, річниці та події

В 1502 році почалася четверта експедиція Христофора Колумба.

У 1829 році англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на машину, що меле кавові зерна.

В 1860 році в США заробила трансконтинентальна поштова служба. Кур'єри верхи на конях перевозили по 75 кілограмів листів на відстань до 3 тисяч кілометрів за 10 діб.

У 1879 році Софія була проголошена столицею Болгарії.

В 1910 році вперше була підкорена найвища вершина Північної Америки Мак-Кінлі (нині Деналі, 6193 м) на Алясці.

У 1911 році були підбиті підсумки перепису населення у Великобританії. За десять років населення країни збільшилося на 9,1 % і склало 45 216 665 жителів.

У 1928 році рукопис "Аліси в Країні Чудес", англійського математика, поета і прозаїка Чарльза Лютвиджа Доджсона під псевдонімом Льюїс Керролл, видана в 1865 році, була продана американському покупцеві за 15 400 фунтів стерлінгів (на той час - 75 260 доларів). У 2001 році книги, картини та особисті речі, які належали "справжній" Аліси з Країни Чудес - Алісі Ліддел - були продані на аукціоні "Сотбі" майже за 2,8 мільйона доларів. Примірник "Аліси в Країні Чудес", що становить собою ранню версію знаменитої книги Керролла і названий спочатку "Мандри Аліси під землею", був подарований Ліддел самим автором і підписано: "Тій, чия тезка одного разу щасливим літнім днем надихнула на написання цієї історії".

У 1933 році радянський хірург Юрій Юрійович Вороний провів в Херсоні першу в світі операцію з пересадки нирки.

У 1948 році президент США Гаррі Трумен затвердив План Маршалла. СРСР від участі в проекті відмовився.

У 1954 році радянський розвідник Володимир Петров став перебіжчиком у Австралії, видавши всю резидентуру.

У 1967 році відбулася прем'єра фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика".

У 1968 році відбулася прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року". Згодом фільм був визнаний кращим в історії світового кіно в жанрі кінофантастики.

У 1987 році в будівлі штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я було введено заборону на куріння.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 квітня вшановує пам'ять єпископа Кирила Катанского. У народі день назвали Кирило Катаник. До цього дня всі ховали валянки, надягали постоли з берести, щоб можна було ходити по талому снігу. Через потепління люди часто хворіли, їх брала лихоманка, яка "ховалася у воді". Предки вірили, що це захворювання боїться тепла, тому прикладали до тіла золу і вугілля. Якщо не допомагало, то йшли в лазню або до місцевих цілителів, які читали різні замовляння.

Можна в цей день сміливо вирушати в подорожі. Рекомендується також завершити всі заплановані раніше справи.

Що сьогодні не можна робити

На Кирила Катаника не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити зірку, що падає. Це віщувало велике нещастя.

Британець Боб Вейтон - найстаріша людина на планеті

Прикмети на 3 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза – рік буде врожайним;

- цвіте мати-й-мачуха – незабаром стане тепло;

– сині хмари на небі – буде тепло, але дощитиме.

3 квітня іменини Іменин у Якова, Кирила, Фоми і Володимира.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

История, Именинники, Свято, Прикмети, Церковний Календар, Події, 3 квітня 2020 року.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Якого віку були померлі на коронавірус українці
02 Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
03 На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
04 У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
05 Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
3 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
3 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся