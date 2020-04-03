3 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар

Новини України:3 квітня – 93-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 272 дня.

У цей день світ відзначає День народження мобільного телефону, Всесвітній день вечірки, День народження кавомолки, День народження штрих-коду і День дитячої йоги.



У США святкують День відмови від нудної роботи, День пошуку веселки, День ходи на роботу, День шоколадного мусу, День твідової тканини, в Естонії - День дурня, у Киргизстані - День бухгалтерів і аудиторів, у Гвінеї - День проголошення Другої республіки.

Пам'ятні дати 3 квітня, річниці та події

В 1502 році почалася четверта експедиція Христофора Колумба.

У 1829 році англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на машину, що меле кавові зерна.

В 1860 році в США заробила трансконтинентальна поштова служба. Кур'єри верхи на конях перевозили по 75 кілограмів листів на відстань до 3 тисяч кілометрів за 10 діб.

У 1879 році Софія була проголошена столицею Болгарії.

В 1910 році вперше була підкорена найвища вершина Північної Америки Мак-Кінлі (нині Деналі, 6193 м) на Алясці.

У 1911 році були підбиті підсумки перепису населення у Великобританії. За десять років населення країни збільшилося на 9,1 % і склало 45 216 665 жителів.

У 1928 році рукопис "Аліси в Країні Чудес", англійського математика, поета і прозаїка Чарльза Лютвиджа Доджсона під псевдонімом Льюїс Керролл, видана в 1865 році, була продана американському покупцеві за 15 400 фунтів стерлінгів (на той час - 75 260 доларів). У 2001 році книги, картини та особисті речі, які належали "справжній" Аліси з Країни Чудес - Алісі Ліддел - були продані на аукціоні "Сотбі" майже за 2,8 мільйона доларів. Примірник "Аліси в Країні Чудес", що становить собою ранню версію знаменитої книги Керролла і названий спочатку "Мандри Аліси під землею", був подарований Ліддел самим автором і підписано: "Тій, чия тезка одного разу щасливим літнім днем надихнула на написання цієї історії".

У 1933 році радянський хірург Юрій Юрійович Вороний провів в Херсоні першу в світі операцію з пересадки нирки.

У 1948 році президент США Гаррі Трумен затвердив План Маршалла. СРСР від участі в проекті відмовився.

У 1954 році радянський розвідник Володимир Петров став перебіжчиком у Австралії, видавши всю резидентуру.

У 1967 році відбулася прем'єра фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика".

У 1968 році відбулася прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року". Згодом фільм був визнаний кращим в історії світового кіно в жанрі кінофантастики.

У 1987 році в будівлі штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я було введено заборону на куріння.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 квітня вшановує пам'ять єпископа Кирила Катанского. У народі день назвали Кирило Катаник. До цього дня всі ховали валянки, надягали постоли з берести, щоб можна було ходити по талому снігу. Через потепління люди часто хворіли, їх брала лихоманка, яка "ховалася у воді". Предки вірили, що це захворювання боїться тепла, тому прикладали до тіла золу і вугілля. Якщо не допомагало, то йшли в лазню або до місцевих цілителів, які читали різні замовляння.

Можна в цей день сміливо вирушати в подорожі. Рекомендується також завершити всі заплановані раніше справи.

Що сьогодні не можна робити

На Кирила Катаника не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити зірку, що падає. Це віщувало велике нещастя.

Прикмети на 3 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза – рік буде врожайним;

- цвіте мати-й-мачуха – незабаром стане тепло;

– сині хмари на небі – буде тепло, але дощитиме.

3 квітня іменини Іменин у Якова, Кирила, Фоми і Володимира.