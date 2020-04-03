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Песах-єврейський Великдень: історія виникнення і традиції святкування

Песах-єврейський Великдень: історія виникнення і традиції святкування
08:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В Україні Песах часто називають "єврейським Великоднем", хоча це абсолютно різні свята.

Зовсім скоро юдеї будуть відзначати Песах - одне з найважливіших свят іудаїзму.

У дні Песаха євреї шанують пам'ять про звільнення свого народу від багатовікового рабства своїх предків від Єгипту. Переказ про ці події не тільки увійшло у Старий заповіт, але і посів важливе місце в національній свідомості єврейського народу.

В Україні Песах часто називають "єврейським Великоднем", хоча нічого спільного між цими святами немає. Річ у тому, що календарно Песах і Великдень зазвичай приблизно збігаються. 

Песах - історія свята

Історія свята Песах пов'язана з біблійною історією єврейського народу. Вважається, що євреї ведуть свій родовід від роду Якова, який осів у Єгипті. Спочатку єгиптяни прийняли нащадків Якова з радістю, але коли їх число в країні почало рости, їх права були урізані. Стародавніх євреїв перетворили в рабів, обклавши важкою трудовою повинністю, а новонароджених хлопчиків у єврейських сім'ях вбивали.

Лише через 400 років рабства єврейський народ дочекався свого спасителя – ним став Мойсей. У дитинстві він уникнув смерті і за чудовим збігом обставин виріс при дворі єгипетського Фараона. Не бажаючи терпіти приниження і геноцид своїх одноплемінників, Мойсей організував їх вихід з Єгипту, підкоряючись волі Бога. Він також одержав від Бога десять заповідей і став основоположником юдаїзму.

Свято отримало назву від івритського слова "пасах", що приблизно перекладається як "минув, обійшов стороною". Це пов'язано з обставинами виходу євреїв з Єгипту. Так, щоб врятувати єврейський народ, Бог наслав на Єгипет десять кар. Десята кара єгипетська – загибель всіх первістків в родині, "минула" будинки євреїв. Лише після цього євреї змогли покинути Єгипет.

"Єврейська пасха" - дата Юдеї відзначають Песах єврейським календарем – святкування починається на 14 день весняного місяця нісана і триває тиждень в Ізраїлі. За межами Ізраїлю Песах відзначають вісім днів. Песах в 2020 році почнеться ввечері восьмого квітня (в середу) і триватиме до 16 квітня (четвер).

Песах – традиції Євреї відзначають Песах в колі сім'ї. У перший день вони збираються на вечірню трапезу "Седер", де читають святе письмо. Седер складається з суворих ритуалів, які єврейський народ проводить тисячоліттями. На стіл седера ставлять посудину з солоною водою – вона символізує сльози, пролиті єврейськими жінками.

Другий день Песаха вважається святковим, в цей час не можна працювати і займатися якою-небудь працею. Ще п'ять днів євреї проводять в режимі м'яких обмежень, коли працювати частково дозволено.

Останній день великоднього тижня також є святковим і вихідним. У період Песаха євреї їдять прісні коржі – мацу. За переказами, подібну їжу євреї були вимушені їсти одразу після відходу з Єгипту.

Свого часу існувала традиція забивати на Песах ягняту (або інше тварину) в дарунок Богові, але сьогодні від неї, здебільшого, відмовилися.

Песах і Великдень – по суті одне і те ж свято, яке християни і юдеї відзначають по-різному. Насправді це не так, свята присвячені різним подіям.

Як відомо, християнська Пасха присвячена чуду воскресіння Ісуса Христа. Новий Заповіт говорить, що він був страчений після початку святкування Песаха, що і дало в підсумку назву святу (Пасха – калька з єврейського "Песах"). Це також пояснює, чому дати святкування Пасхи і Песаха приблизно сходяться в календарі.

Великдень у 2020 році у православних припадає на 19 квітня, через кілька днів після святкування Песаха.

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Песах що не можна робити

У євреїв Песах пов'язаний з суворими традиціями. Головна з них – у будинку не можна тримати хліб, замість нього їдять мацу. Заборонена будь-яка здоба і продукти з зерновими, а також продукти, які піддавалися заквасці.

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История, Песах, Великдень, Свято, Україна, Традиції, Єгипет, Ізраїль, Євреї.
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