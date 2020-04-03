Синоптики прогнозують сьогодні до +16 тепла по всій території України

Новини України:Сьогодні в Україні до 16 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 3 квітня, в Україні помітно потеплішає.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

В Україні у п'ятницю, 3 квітня, очікується суха погода, удень - до 16 градусів тепла.

Так, 3 квітня опадів не очікується. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 3 квітня вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 11-16 градусів тепла.

У Карпатах вночі від 1-6 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

Найнижча температура очікується в Рівненській і Волинській областях (від плюс 10 до плюс 12 градусів), в більшості інших областей - від плюс 12 до плюс 14 градусів.