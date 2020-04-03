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П'ятниця, 03.04.2020
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Синоптики прогнозують сьогодні до +16 тепла по всій території України

Синоптики прогнозують сьогодні до +16 тепла по всій території України
09:02 Сьогодні Телеграф meteo.gov.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні в Україні до 16 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 3 квітня, в Україні помітно потеплішає.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

В Україні у п'ятницю, 3 квітня, очікується суха погода, удень - до 16 градусів тепла. 

Так, 3 квітня опадів не очікується. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура 3 квітня вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 11-16 градусів тепла.

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У Карпатах вночі від 1-6 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

Найнижча температура очікується в Рівненській і Волинській областях (від плюс 10 до плюс 12 градусів), в більшості інших областей - від плюс 12 до плюс 14 градусів.

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Все по темі:

Погода, Тепло, Синоптики, Весна, Квітень, 3 квітня 2020 року.
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