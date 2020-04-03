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П'ятниця, 03.04.2020
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
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В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію

В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
10:02 Сьогодні Телеграф facebook.com Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в Україні зафіксовано 942 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область - 61 випадок;
▪️Волинська область - 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область - 12 випадків;
▪️Донецька область - 8 випадків;
▪️Житомирська область - 6 випадків;
▪️Закарпатська область - 24 випадки;
▪️Запорізька область - 22 випадки;
▪️Івано-Франківська область - 81 випадок;
▪️Кіровоградська область - 15 випадків;
▪️м. Київ - 180 випадків;
▪️Київська область - 70 випадків;
▪️Львівська область - 13 випадків;
▪️Луганська область - 3 випадки;
▪️Одеська область - 20 випадків;
▪️Полтавська область - 5 випадків;
▪️Рівненська область - 25 випадків;
▪️Сумська область - 30 випадків;
▪️Тернопільська область - 114 випадків;
▪️Харківська область - 1 випадок;
▪️Херсонська область - 4 випадки;
▪️Хмельницька область - 7 випадків;
▪️Чернівецька область - 171 випадок;
▪️Черкаська область - 55 випадків;
▪️Чернігівська область - 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ: Україна вироблятиме ПЛР-тести на коронавірус вже з наступного тижня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Пандемия, Україна, Covid-19, Інфіковані, Сатистика, Захворюваність.
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