В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію

Новини України:В Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в Україні зафіксовано 942 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область - 61 випадок;

▪️Волинська область - 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область - 12 випадків;

▪️Донецька область - 8 випадків;

▪️Житомирська область - 6 випадків;

▪️Закарпатська область - 24 випадки;

▪️Запорізька область - 22 випадки;

▪️Івано-Франківська область - 81 випадок;

▪️Кіровоградська область - 15 випадків;

▪️м. Київ - 180 випадків;

▪️Київська область - 70 випадків;

▪️Львівська область - 13 випадків;

▪️Луганська область - 3 випадки;

▪️Одеська область - 20 випадків;

▪️Полтавська область - 5 випадків;

▪️Рівненська область - 25 випадків;

▪️Сумська область - 30 випадків;

▪️Тернопільська область - 114 випадків;

▪️Харківська область - 1 випадок;

▪️Херсонська область - 4 випадки;

▪️Хмельницька область - 7 випадків;

▪️Чернівецька область - 171 випадок;

▪️Черкаська область - 55 випадків;

▪️Чернігівська область - 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.