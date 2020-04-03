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Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні

Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні
13:31 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Новини України:Можливо, з кінця квітня в Україні будуть поступово послаблювати карантинні заходи задля рестарту економіки.

Обмежувальні заходи спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу в Україні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

 "За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку знижування захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове послаблення карантинних заходів".

Нові обмеження через коронавірус в Україні

За його словами, цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту.

Прем’єр пояснив, що це дозволить вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.

Оскільки загроза поширення хвороби за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти.

Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

Шмигаль наголосив, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки.

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Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр, Коронавірус, Covid-19.
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