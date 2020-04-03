Верховний Суд відхилив скарги по справі Харківського ДТП, вирок залишається без змін

Новини України:Верховний суд відхилив касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, вирок винуватців у смертельному ДТП залишається без змін.

Верховний Суд залишив вирок суду першої інстанції у вигляді 10 років позбавлення волі фігурантам справи смертельної ДТП в Харкові Геннадію Дронову та Олені Зайцевій без змін.

"Вирок Київського районного суду Харкова... та ухвалу Харківського апеляційного суду щодо Зайцевої... та Дронова залишити без зміни, а касаційні скарги їх захисників... без задоволення", — сказав суддя.

Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без руху через допущені помилки і дали час на її виправлення.

Також раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.

Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.