4 квітня 2020 - свята, прикмети, традиції, іменини

Яке свято 4 квітня 2020
У цей день світ відзначає Міжнародний день Інтернету, Всесвітній день щура, Міжнародний день битви подушками, Міжнародний день настроювачів фортепіано, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та Міжнародний день моркви. У США святкують День брехні, День прогулянки навколо чогось, День обійми ведучого новин, День шніцеля «Кордон блю», День шкільного бібліотекаря, у Тайвані - День дітей, у Вірменії - Туманяновські дні, в Анголі - День миру і злагоди, у Сенегалі - День незалежності.
Пам'ятні дати 4 квітня, річниці та події
У 1785 році англійський винахідник Едмунд Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.
У 1850 році Лос-Анджелес отримав статус міста. У 1896 році після повідомлення про виявлення розсипів золота почалася золота лихоманка на Юконі.
У 1919 році в Італії була відкрита пасажирська авіалінія Рим - Неаполь на дирижаблях.
У 1934 році відображає обв'язка «Котяче око» вперше стала використовуватися на дорогах близько Брадфорда (Йоркшир, Великобританія). У 1947 році розпочала діяльність Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
1949 року у Вашингтоні, США, Бельгія, Великобританія, Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія і Франція підписали Північноатлантичний договір – так з'явилося НАТО.
У 1972 році керівництво КПРС відмовило у візі шведським представникам для вручення Нобелівської премії по літературі Олександру Солженіцину.
У 1973 році в Нью-Йорку, на Манхеттені, відбулося відкриття Всесвітнього торгового центру.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 4 квітня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі 4 квітня називають днем Василя Сонячного, Василя Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що у ці дні стало довгоочікуване тіло і встановлювалася хороша погода. Селяни спостерігали за тим, куди течуть струмки від капелі, щоб на цьому місці не будувати будинків – вважалося, що там будівництво підмиє. Дівчата ворожили на світанку, а господині випікали калачі, які символізували сонце.
Що сьогодні не можна робити
Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім. Також не можна прати.
Прикмети на 4 квітня
Здавна існують погодні прикмети на цей день: - сині хмари на небі – до теплої і вологої погоди; - якщо сніг тане з північної сторони мурашника – чекай теплого літа, а якщо з південного – літо буде холодним; - сніг зійшов, а на цьому місці почала укладатися павутинка, - урожай буде небагатим.
4 квітня іменини
Іменини у Василя, Ісаакія, Дарини та Василіси.