Скачать
Субота, 04.04.2020
Бойовики з початку доби сім разів порушили режим тиші
Бойовики з початку доби сім разів порушили режим тиші
У Івано-Франківській області підтверджено 81 випадок коронавірусу
У Івано-Франківській області підтверджено 81 випадок коронавірусу
Збірну Росії обікрали
Збірну Росії обікрали
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

4 квітня 2020 - свята, прикмети, традиції, іменини

4 квітня 2020 - свята, прикмети, традиції, іменини
07:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новини України:4 квітня – 94-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 271 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 22 березня Юліанського календаря.

Яке свято 4 квітня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день Інтернету, Всесвітній день щура, Міжнародний день битви подушками, Міжнародний день настроювачів фортепіано, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та Міжнародний день моркви. У США святкують День брехні, День прогулянки навколо чогось, День обійми ведучого новин, День шніцеля «Кордон блю», День шкільного бібліотекаря, у Тайвані - День дітей, у Вірменії - Туманяновські дні, в Анголі - День миру і злагоди, у Сенегалі - День незалежності.

Пам'ятні дати 4 квітня, річниці та події

У 1785 році англійський винахідник Едмунд Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.

У 1850 році Лос-Анджелес отримав статус міста. У 1896 році після повідомлення про виявлення розсипів золота почалася золота лихоманка на Юконі.

У 1919 році в Італії була відкрита пасажирська авіалінія Рим - Неаполь на дирижаблях.

У 1934 році відображає обв'язка «Котяче око» вперше стала використовуватися на дорогах близько Брадфорда (Йоркшир, Великобританія). У 1947 році розпочала діяльність Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

1949 року у Вашингтоні, США, Бельгія, Великобританія, Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія і Франція підписали Північноатлантичний договір – так з'явилося НАТО.

У 1972 році керівництво КПРС відмовило у візі шведським представникам для вручення Нобелівської премії по літературі Олександру Солженіцину.

У 1973 році в Нью-Йорку, на Манхеттені, відбулося відкриття Всесвітнього торгового центру.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 квітня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі 4 квітня називають днем Василя Сонячного, Василя Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що у ці дні стало довгоочікуване тіло і встановлювалася хороша погода. Селяни спостерігали за тим, куди течуть струмки від капелі, щоб на цьому місці не будувати будинків – вважалося, що там будівництво підмиє. Дівчата ворожили на світанку, а господині випікали калачі, які символізували сонце.

Що сьогодні не можна робити

Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім. Також не можна прати.

Прикмети на 4 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - сині хмари на небі – до теплої і вологої погоди; - якщо сніг тане з північної сторони мурашника – чекай теплого літа, а якщо з південного – літо буде холодним; - сніг зійшов, а на цьому місці почала укладатися павутинка, - урожай буде небагатим.

4 квітня іменини

Іменини у Василя, Ісаакія, Дарини та Василіси.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Церква, Свято, Прикмети, Іменини, Церковний Календар, Події, 4 квітня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Книги українців потрапили в топ-рейтинг IBBY
02 PRIME Orchestra переспівали хіт Біллі Айліш "Bad Guy" (Відео)
03 Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
04 Збірну Росії обікрали
05 Чат-бот від Національної служби здоров'я України допоможе оцінити ваш стан
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект
Мінсоцполітики разом з АТБ запустили благодійний проект
Україна отримала чергову партію меддопомоги
Україна отримала чергову партію меддопомоги
Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах до міст
Кабмін доручив ОДА створити КПП на в'їздах до міст
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся