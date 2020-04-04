4 квітня 2020 - свята, прикмети, традиції, іменини

Новини України:4 квітня – 94-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 271 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 22 березня Юліанського календаря.

Яке свято 4 квітня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день Інтернету, Всесвітній день щура, Міжнародний день битви подушками, Міжнародний день настроювачів фортепіано, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та Міжнародний день моркви. У США святкують День брехні, День прогулянки навколо чогось, День обійми ведучого новин, День шніцеля «Кордон блю», День шкільного бібліотекаря, у Тайвані - День дітей, у Вірменії - Туманяновські дні, в Анголі - День миру і злагоди, у Сенегалі - День незалежності.

Пам'ятні дати 4 квітня, річниці та події

У 1785 році англійський винахідник Едмунд Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.

У 1850 році Лос-Анджелес отримав статус міста. У 1896 році після повідомлення про виявлення розсипів золота почалася золота лихоманка на Юконі.

У 1919 році в Італії була відкрита пасажирська авіалінія Рим - Неаполь на дирижаблях.

У 1934 році відображає обв'язка «Котяче око» вперше стала використовуватися на дорогах близько Брадфорда (Йоркшир, Великобританія). У 1947 році розпочала діяльність Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

1949 року у Вашингтоні, США, Бельгія, Великобританія, Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія і Франція підписали Північноатлантичний договір – так з'явилося НАТО.

У 1972 році керівництво КПРС відмовило у візі шведським представникам для вручення Нобелівської премії по літературі Олександру Солженіцину.

У 1973 році в Нью-Йорку, на Манхеттені, відбулося відкриття Всесвітнього торгового центру.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 квітня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі 4 квітня називають днем Василя Сонячного, Василя Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що у ці дні стало довгоочікуване тіло і встановлювалася хороша погода. Селяни спостерігали за тим, куди течуть струмки від капелі, щоб на цьому місці не будувати будинків – вважалося, що там будівництво підмиє. Дівчата ворожили на світанку, а господині випікали калачі, які символізували сонце.

Що сьогодні не можна робити

Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім. Також не можна прати.

Прикмети на 4 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - сині хмари на небі – до теплої і вологої погоди; - якщо сніг тане з північної сторони мурашника – чекай теплого літа, а якщо з південного – літо буде холодним; - сніг зійшов, а на цьому місці почала укладатися павутинка, - урожай буде небагатим.

4 квітня іменини

Іменини у Василя, Ісаакія, Дарини та Василіси.