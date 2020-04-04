Ляшко повідомляє, що пік захворюваності в Україні може настати 14-15 квітня

Новини України:Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що без посилення карантирних заходів пік коронавірусу в Україні може настати 14-15 квітня.

Якщо Україна не буде вживати жорсткіших карантинних заходів, то пік захворювання в Україні може бути 14-15 квітня.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

"Хочу, щоб всі ми з розумінням ставилися до тих заходів, які ми вживаємо. Оскільки якщо ми не будемо вживати жорсткіших карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік коронавірусної хвороби уже розпочинаючи з 14-15 квітня. Це може призвести до великого, масового надходження хворих, тяжких хворих до закладів охорони здоров'я. І це може призвести до великої кількості негативних наслідків, в тому числі і летальних", - сказав він.

Ляшко зазначив, що усім потрібно свідомо до цього ставитися і, в першу чергу, берегти своє здоров'я.