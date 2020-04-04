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Через коронавірус зросла статистика домашнього насильства

Через коронавірус зросла статистика домашнього насильства
19:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:На тлі цього уряд Франції оголосив, що оплатить 20 тисяч ночей у готельних номерах для жертв домашнього насильства та відкриє тимчасові консультаційні центри.

Через значні обмеження у пересуванні людей жертви домашнього насильства залишаються під одним дахом зі своїми кривдниками. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, зважаючи на те, що заходи карантину в країнах Європи стають більш жорсткими, благодійні організації та поліція підіймають тривогу через потенційний сплеск домашнього насильства у сім'ях. Перебуваючи вдома під одним дахом зі своїм кривдником, потенційні жертви стають більш вразливими.

"У неділю жінка зайшла до аптеки у французькому місті Нансі, одного з небагатьох громадських місць, досі відчинених після того, як в країні запровадили загальнодержавний карантин, щоб запобігти поширенню небезпечного вірусу. Але жінка прийшла туди не заради ліків; вона прийшла, щоб сказати фармацевту, що її партнер застосовує насильство до неї. Незабаром чоловіка жінки затримала поліція", - йдеться у повідомленні.

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CNN інформує, що щоб допомогти жертвам сімейного насильства, уряди Франції та Іспанії запровадили нову схему допомоги постраждалим. Тепер жертви домашнього насильства повинні зайти до аптеки та попросити захисту, але якщо з якоїсь причини вони не можуть зробити це відкрито, жертви насильства повинні сказати кодове слово - "маска 19". Жінка з Нансі стала першою, хто скористався цією можливістю.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, після запровадження обмежувальних заходів через коронавірус число поліцейських втручань у випадки насильства в родинах збільшилося на 36%.

Як зазначає CNN з посиланням на наукові дослідження, сплески домашнього насильства фіксувалися під час економічної кризи 2008 року, а також коли відбувалися великі стихійні лиха і під час великих футбольних турнірів.

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Карантин, Насилля, Коронавірус, Домашнє насильство.
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