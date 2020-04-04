Укрпошта запустила сервіс із доставки продуктів

Новини України:З 24 березня Укрпошта розпочала доставку ліків та медикаментів.

Державний поштовий оператор "Укрпошта" запустив сервіс адресної доставки продуктів першої необхідності. Про це у відеозверненні повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, яке опубліковане в його офіційному Telegram-каналі.

"Від сьогодні Укрпошта запускає консьєрж-сервіс, є можливість тепер замовити продукти першої необхідності.", - сказав Криклій.

Він зазначив, що відсьогодні Укрпошта почала здійснювати доставку.

З 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні будуть посилені обмежувальні заходи.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.