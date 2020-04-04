МВС та Нацгвардія слідкуватимуть за дотриманням карантину

Новини України:Уряд не закриває церкви, проте одночасно з цим діє заборона на масові та релігійні заходи.

Міністерство внутрішніх справ України та Національна гвардія України контролюватимуть дотримання правил карантину в публічних місцях. Про це йдеться в Роз’ясненні щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, опублікованому на Урядовому порталі.

"Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія", - йдеться в тексті роз'яснення.

Також буде здійснюватися контроль над тим, як громадяни дотримуються самоізоляції або правил перебування в обсервації. Саме тому під час перебування на вулиці потрібно мати при собі документи які засвідчують особу. Це також дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Так, за порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. За порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може бути кримінальна відповідальність.

У Кабміні зазначили, що з 6 квітня вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонене переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону, або повнолітніми родичами дитини. Дітям не можна перебувати у громадських місцях.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів також під забороною.

Не можна буде перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.