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У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці

У Кабміні пояснили, чому на вулиці треба ходити в масці
16:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

Перебувати в масці або в респіраторі на вулиці потрібно через те, що в будь-який момент можна опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце». Про це йдеться в Роз’ясненні щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з новими обмежувальними заходами, у масці чи в респіраторі необхідно перебувати в громадських місцях. Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Проте в Кабміні зазначають, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

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"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце"", - наголошують в уряді.

Зазначається, що наразі, враховуючи темпи розповсюдження коронавірусу, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Маска, в свою чергу, запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Саме для цього в Україні запроваджується обов'язковий масковий режим.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

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З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонене переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону, або повнолітніми родичами дитини. Дітям не можна перебувати у громадських місцях.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів також під забороною.

Ляшко повідомляє, що пік захворюваності в Україні може настати 14-15 квітня

Не можна буде перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

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Кабмин, Маска, Карантин, Коронавірус.
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