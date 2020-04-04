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Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде

Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде
16:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Президент заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії коронавірусу.

В Україні не буде нестачі продуктів харчування, тож поки потреби в додаткових обмеженнях їх експорту немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає», – зазначив Зеленський.

Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за дорученням глави держави уряд активно напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

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«Держава має опікуватися найбіднішими. Це – наш прямий обов’язок. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. До того ж ми маємо внести ці зміни в бюджет. Тому я прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми», – наголосив Зеленський, звертаючись до урядовців.

На прохання Президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться.

Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

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Крім того, порушили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів. Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

Як повідомлялося, 25 березня в Україні оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу і продовжено карантин до 24 квітня.

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Зеленский, Карантин, Дефицит, Продукті, Ціни.
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