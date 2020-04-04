Зеленський: Дефіциту продуктів під час карантину не буде

Новини України:Президент заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії коронавірусу.

В Україні не буде нестачі продуктів харчування, тож поки потреби в додаткових обмеженнях їх експорту немає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає», – зазначив Зеленський.

Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за дорученням глави держави уряд активно напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

«Держава має опікуватися найбіднішими. Це – наш прямий обов’язок. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. До того ж ми маємо внести ці зміни в бюджет. Тому я прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми», – наголосив Зеленський, звертаючись до урядовців.

На прохання Президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться.

Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

Крім того, порушили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів. Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

Як повідомлялося, 25 березня в Україні оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу і продовжено карантин до 24 квітня.