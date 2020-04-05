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5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар

5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
07:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:5 квітня – 95-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 270 днів.

У цей день світ відзначає Міжнародний день супу і День геолога.

В Китаї святкують День чистоти і ясності, або Цин Хв, у США - День карамелі, День глибокої піци по-чикагськи, День батончиків з родзинками і прянощами, День вивчення дорожньої карти, День кульбаби, у Південній Кореї - День посадки дерев, у Палестині - День дітей, у Туркменістані – День "Крапля води - крупиця золота", у Казахстані - День міграційної поліції.

Пам'ятні дати 5 квітня, річниці та події

У 1722 році експедиція голландського адмірала Якоба Роггевена відкрила в Тихому океані острів, названий островом Пасхи.

У 1772 році паризький парламент відмовив драматургу П'єр Бомарше у спадкуванні їм великої суми грошей, заповіданої його компаньйоном Парі-Дюверне.

У 1792 році Джордж Вашингтон застосував перше президентське вето в історії США.

У 1815 році почалося виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Індонезії, що тривало тиждень. Це - одне з найбільших вивержень вулканів в історії людства. Обсяг лави і попелу досяг 180 кубічних кілометрів. Загинули понад 90 тисяч осіб.

У 1818 році в Парижі барон Карл де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування - прообраз велосипеда.

У 1895 році Оскар Уайльд програв у суді справу за звинуваченням у наклепі маркіза Куїнсберрі, який звинуватив письменника у гомосексуальності.

В 1896 році в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри. Вони тривали до 15 квітня. Першим олімпійським чемпіоном у цей день став американський легкоатлет (потрійний стрибок) Джеймс Коннолі з результатом 13,71 м.

У 1913 Нільс Бор завершив статтю "Про будову атомів і молекул", що дала початок квантової теорії.

У 1955 році Уїнстон Черчілль пішов у відставку з поста прем'єр-міністра Великобританії.

У 1971 році рок-група "Роллінг Стоунз" утворила власну фірму грамзапису - Rolling Stone Records. Знаменитим став торговий знак фірми - висунутий язик.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 квітня вшановує пам'ять святого Никона. У народі день назвали Ніконов. Казали: "Підземна вода, відкриваєм тобі хід весняний". Обходили 5 квітня всі джерела і поруч з ними насипали зернятка, хлібні крихти, насіння льону та соняшнику. Вірили, що так вдасться залучити птахів.

Також в цей день було заведено прибирати в будинку і у дворі. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використовували настій м'яти, яким мили столи, підлоги, лавки. Вважалося, що вигнати нечисту силу можна, якщо побілити піч.

Що сьогодні не можна робити

Не можна в цей день лаятися і сваритися.

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Прикмети на 5 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- теплий день, але вночі заморозки в квітні буде гарна погода;

- перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – буде холодне літо;

- вночі ясне небо з зірками – вранці очікуйте заморозків.

5 квітня іменини Іменини у Лідії, Никона, Василя, Іллі, Олексія, Сергія і Варвари.

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Именинники, Свята, Прикмети, Традиції, Церковний Календар, Події, Цей день в історії.
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