МОЗ повідомило кількість інфікованих COVID-19 на 5 квітня 2020 року

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 75 випадків;
Волинська область - 19 випадків;
Дніпропетровська область - 14 випадків;
Донецька область - 8 випадків;
Житомирська область - 11 випадків;
Закарпатська область - 28 випадків;
Запорізька область - 39 випадків;
Івано-Франківська область - 105 випадків;
Кіровоградська область - 37 випадків;
м. Київ - 225 випадків;
Київська область - 82 випадки;
Львівська область - 15 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 26 випадків;
Полтавська область - 9 випадків;
Рівненська область - 38 випадків;
Сумська область - 49 випадків;
Тернопільська область - 160 випадків;
Харківська область - 1 випадок;
Херсонська область - 10 випадків;
Хмельницька область - 10 випадків;
Чернівецька область - 220 випадків;
Черкаська область - 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
Чернігівська область - 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.