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Упродовж минулої доби до України повернулося 11 тисяч громадян

Упродовж минулої доби до України повернулося 11 тисяч громадян
11:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:На в’їзд в Україну оформлено майже 11 тис. наших співвітчизників. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ,

"Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

У ДПСУ також додали, що 4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

МОЗ повідомило кількість інфікованих COVID-19 на 5 квітня 2020 року

Нагадаємо, понад 7 тисяч українців за добу повернулися в Україну.

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Статистика, "Кордон", ДПСУ, Україна, Громадяни, Повернення, 11 тисяч.
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