Фонд Порошенка закупив сто тисяч захисних костюмів для медпрацівників (Відео)

Новини України:Першу партію захисних костюмів, а це 10 тисяч, вже направили у регіони.

Фонд Порошенка закупив у Південній Кореї сто тисяч захисних костюмів для медиків. Перша партія з 10 тисяч вже надійшла в Україну. Про це повідомила співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Всього Фонд Петра і Марини Порошенко закупив сто тисяч таких костюмів (захисних костюмів для медиків - ред.). Вони підуть в усі регіони України, і не лише інфекційні лікарні, не лише в лікарні, які визнані опорними. Костюми підуть і в лікарні, де взагалі нічого немає", - зазначила Геращенко у відеозаписі, який розмістила на своїй сторінці.

Вона наголосила, що сьогодні дуже важливо дотримуватися карантину і захистити українського медика.

Як повідомляють у "Європейській солідарності", контрактування медичного спорядження відбувається в умовах надзвичайно жорсткої світової конкуренції. Частина захисних костюмів, які вже були заброньовані для України в Китаї, перекупили російські представники. Зараз це замовлення виконують постачальники з Південної Кореї.

"Знаєте, скільки ми законтрактували костюмів? Все, що було в Китаї на 1.5 місяці – 70 тисяч. Зараз наші костюми у зв’язку з піком і попитом перекупають росіяни, платячи вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні ми переорієнтувались і починаємо закуповувати в Кореї 100 тисяч костюмів – мій Фонд і "РОШЕН", – цитує "ЄС" п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Як повідомлялося, загалом в Україні на ранок 5 квітня - 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.