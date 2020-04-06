Лазарева субота 2020 – дата і традиції

Новини України:Це велике церковне свято встановлене на згадку про чудо воскресіння Христом праведного Лазаря.

Лазаревою суботою називають суботу перед Вербною неділею, або святом Входу Господнього в Єрусалим.

Цього дня православна церква згадує дивовижну подію – здійснене Ісусом Христом чудесне воскресіння із мертвих праведного Лазаря.

Коли Лазарева субота у 2020 році

Лазарева субота не має фіксованої дати святкування. Щороку це свято випадає на шостий тиждень Великого посту, який, як відомо, може починатися в різні числа й, відповідно, завершуватися.

У 2020 році віруючі святкуватимуть Лазареву суботу 11 квітня, напередодні Вербної неділі, після якої рівно за тиждень настане найшановніше свято у християнстві – Великдень.

Історія свята: чудо воскресіння

Згідно із переказами, Лазар був праведним жителем Віфанії (передмістя Єрусалиму), сім'ю якого Христос часто навідував, а його самого називав другом. Лазар помер від важкої хвороби за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії.

Праведника поховали у печері, але, коли Христос звернувся до померлого словами: "Лазар! Іди геть", той воскрес і вийшов із похоронної печери. Звістка про чудо швидко рознеслася по Іудеї. Ісуса, що в’їжджав до Єрусалиму на маленькому ослику, натовп зустрічав уже як царя, який здолав смерть.

Саме після чуда воскресіння Лазаря первосвященики вирішили вбити Христа. Сам воскреслий Лазар, згідно із Біблією, прожив ще 30 років, через гоніння він перебрався на Кіпр, де у сані єпископа проповідував християнську віру.

Традиції свята

Лазарева субота Лазарева субота – дуже велике церковне свято. Кожна людина, яка вважає себе віруючою, цього дня повинна відвідати богослужіння, а також за бажанням причаститися. У Лазареву суботу, зокрема, помоляться про зцілення. За можливості слід перебувати в радісному настрої, стежити за тим, щоб бажання й думки були чистими.

У Лазареву суботу прийнято заготовляти гілочки верби, щоб наступного дня встигнути освятити їх під час церковної служби. Господині ж тим часом готують частування до недільного свята.

Лазарева субота: що не можна робити

День воскресіння Лазаря випадає на Великий піст, тому цього дня не можна їсти страви з м’ясо та сала, яйця, молоко і молочні продукти, рибу та пити міцний алкоголь. Однак все ж допускається певне послаблення посту: дозволяються страви з рибної ікри (саму рибу їсти не можна, це дозволяється вже у неділю) та трішки червоного церковного вина (кагору).

Лазарева субота – особливий день, коли не можна виконувати важку роботу. Це вважається великим гріхом. Водночас цього дня можна сміливо сіяти горох, у народі вірять, що так він дасть подвійний урожай.

У суботу напередодні Вербної неділі не варто відвідувати розважальні заходи, а також заборонено лаятися або лихословити, адже вся негативна енергія повертається назад потрійною силою.

Водночас церква не дає чіткої відповіді на запитання, чи можна займатися сексом у цей день, але все ж рекомендує подружжю утриматися від інтимної близькості.

Народні повір’я і прикмети Лазаревої суботи

У Лазареву суботу люди здавна спостерігали, скільки вже розпустилися на вербі нирок. Якщо в достатку – рік буде не лише врожайним, а й багатим на радісні події.

Вважається, що, аби позбутися матеріальних проблем, слід узяти гілку верби в ліву руку і прочитати молитву "Отче Наш". Потім правою рукою перехреститися тричі й попросити у Господа допомоги в грошових справах.

Для дівчат, яка прагнуть поточного року вийти заміж, є обряд. Так, потрібно приміряти весільну сукню, покружляти у ній перед дзеркалом і показатися батькам.

Крім того, цього дня люди спостерігали за поведінкою змій: якщо ті масово залишають нори після зимової сплячки – прийшла весна.