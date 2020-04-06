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6 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар

6 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
08:01 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:6 квітня – 96-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 269 днів.

У цей день світ відзначає День різнокольорових стрічок, Міжнародний день спорту на благо розвитку та світу і Всесвітній день настільного тенісу.

У США святкують День студентів спортсменів, День обізнаності про сонних водіїв, Напередодні нового пива, День сіамських кішок, День попкорну з карамеллю, у Киргизстані - День працівників фізичної культури і спорту, в Шотландії - День Тартана, в Індонезії - День рибалки, на Кокосових островах - День акта про самовизначення, у ПАР - День засновників, в Литві - День безпечного руху, у Таїланді - День династії Чакрі, в Бурунді - День президента в Білорусі – Комоєдіца.

Пам'ятні дати 6 квітня, річниці та події

У 1327 році в церкві Святої Клари в Авіньоні італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів Лауру, яку покохав з першого погляду. Потім він десятки років оспівував її у своїх сонетах.

У 1652 році голландець Ян Ван Рибек заснував у Південній Африці форт Кейптаун.

У 1748 році були виявлені руїни Помпеї. Помпеї – великий давньоримський місто, нині масштабний археологічний комплекс поблизу Неаполітанської затоки в області Кампанія на півдні Італії. Місто було поховане під багатометровим шаром попелу і пемзи в результаті виверження вулкана Везувій в 79 році н. е.

У 1818 році в Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування - прообраз сучасного велосипеда.

У 1896 році відбулося відкриття в Афінах перших сучасних Олімпійських ігор.

У 1938 році вчений-хімік Рой Планкетт відкрив політетрафторетилен, або тефлон.

У 1965 році в США був запущений перший у світі комерційний супутник зв'язку "Рання Пташка", що працює на геостаціонарній орбіті.

У 1985 році американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, виписаним з лікарні із штучним серцем.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 квітня святкує переддень Благовіщення, а також День святителів Захарія, Артемія (Артемона) і Якова.

У народі день назвали Артемон - дери полоз.

У переддень Благовіщення потрібно обов'язково зробити вдома генеральне прибирання. Також потрібно закінчити всю роботу, так як на Благовіщення 7 квітня буде працювати не можна. Обов'язковий звичай на переддень Благовіщення - це вечеря. Потрібно накрити пісний стіл, за яким збирається вся родина, помолитися перед вечерею і вшанувати пам'ять тих, що пішли в інший світ предків.

Якщо незаміжня дівчина піде до церкви на всеношну, то вона обов'язково протягом року щасливо вийде заміж. А якщо до церкви освятити насіння для посадки, то вони дадуть добрі сходи і багатий урожай.

Що сьогодні не можна робити

Не можна вживати в цей день грубу і жирну їжу, а також сваритися і лихословити.

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Прикмети на 6 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

-вночі немає морозу - весна буде ранньою;

- сніг розтанув до Благовіщення – морозів та снігопадів більше не буде.

6 квітня іменини Іменини у Захара, Артемія, Стефана, Петра і Володимира.

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История, Календарь, Церква, Именинники, Прикмети, Події.
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