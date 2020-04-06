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Співачка Мадонна пожертвувала гроші на пошук ліків від Covid-19

Співачка Мадонна пожертвувала гроші на пошук ліків від Covid-19
01:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська попдіва Мадонна вирішила спрямувати свої кошти не на боротьбу з вірусом, як це зробили її колеги, а на пришвидшення розробки ліків від хвороби.

На своєму сайті Мадонна заявила, що висловує величну подяку усім медикам, які зіткнулись з важкою хворобою, але гроші віддасть фонду Bill & Melinda Gates Foundation, який займається пошуком ліків для запобігання зараження і лікування COVID-19.

"Це необхідно для захисту наших працівників охорони здоров'я, найбільш уразливих груп людей та всіх наших друзів і сімей", – йдеться в заяві артистки.

Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус.

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До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші.

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Все по темі:

Мадонна, Співачка, Коронавірус, Covid-19, Боагодійність, Пошук ліків.
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