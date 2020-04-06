Співачка Мадонна пожертвувала гроші на пошук ліків від Covid-19

На своєму сайті Мадонна заявила, що висловує величну подяку усім медикам, які зіткнулись з важкою хворобою, але гроші віддасть фонду Bill & Melinda Gates Foundation, який займається пошуком ліків для запобігання зараження і лікування COVID-19.
"Це необхідно для захисту наших працівників охорони здоров'я, найбільш уразливих груп людей та всіх наших друзів і сімей", – йдеться в заяві артистки.
Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус.
До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші.