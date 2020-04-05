Внучка Роберта Кеннеді та її син зникли безвісти

Новини шоу бізнесу:Пошук зниклої безвісті Мейв Кеннеді Таунсенд Маккін, внучки Роберта Кеннеді, припинено.

Операція з пошуку Мейв Кеннеді Таунсенд Маккін, внучки Роберта Кеннеді, американського політичного діяча і брата 35-го президента Джона Кеннеді, та її 8-річного сина, які зникли біля берегів штату Меріленд, була зупинена. Як в суботу повідомила газета USA Today, вони визнані загиблими, інформує УНН.

Як вказує видання з посиланням на місцевих рятувальників, перевернуте каное, на якому зниклі плавали в Чесапікській затоці, було виявлено 3 квітня ввечері в декількох кілометрах від того місця, де його бачили востаннє, після чого пошуки були припинені в зв’язку з настанням темряви. Пізніше відповідальний за пошуково-рятувальну операцію Меттью Файн заявив, що операція виявилася “складною справою, але ще складніше прийняти рішення про припинення пошуку”.

“Наші команди зробили все можливе для того, щоб знайти їх. Ми сповіщали родину про кожний крок, що нами робився під час пошуку”, - додав Файн.

Чоловік Мейв Девід Маккін зазначив, що пошуки тіл зниклих будуть продовжені. “Минуло вже понад 24 годин, і шанси, що вони живі, неймовірно малі. Очевидно, що Мейв і Гідеон (син пари - ред) загинули, - написав чоловік на своїй сторінці в Facebook. - Пошук їхніх тіл буде продовжений, і я сподіваюся, що він буде успішним”.

Раніше газета The Washington Post інформувала, що поліція штату Меріленд в четвер, 2 квітня, отримала інформацію про двох людей, чиє каное потрапило в шторм у водах затоки. На думку чоловіка, Мейв і Гідеон сіли в каное для того, щоб дістати м’яч, який покотився в воду під час гри у дворі їхнього будинку на березі затоки. Однак вітром каное винесло у відкриту затоку далеко від берега, в зв’язку з чим вони не змогли повернутися назад.

Як повідомляв УНН, у Сполучених Штатах оприлюднили понад 10,700 документів про загибель 35-го президента США Джона Кеннеді.