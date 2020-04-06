Благовіщення 7 квітня 2020 року - історія свята, прикмети, що не можна робити

Новини України:З Днем Благовіщення у слов'ян пов'язана безліч прикмет, заборон і традицій.

У квітні православні відзначають одне з найважливіших християнських свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

В цей день віруючі славлять сповіщення Діві Марії благої вісті про зачаття і про народження нею спасителя – Ісуса Христа.

З Днем Благовіщення у слов'ян пов'язано безліч прикмет, заборон і традицій.

Благовіщення – історія свята

Згідно священного писання, Діва Марія була вихована в єрусалимському храмі, куди її за волі Бога у трирічному віці віддали батьки - святий Іоаким та свята Анна. У 14 років Марії належало вийти заміж, і первосвященик храму, який знав про її обітницю зберегти цноту, в особливому порядку обрав їй чоловіка-хранителя. Ним став Йосип, тесляр з Назарету.

У Домі Йосипа Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу звістку. Вона виносить і народить сина божого і спасителя – Ісуса Христа. Юна дівчина прийняла божу волю покірно.

Для віруючих Благовіщення символізує втілення Бога у світі смертних.

Відомо, що празник Благовіщення виник у християн приблизно в IV столітті, а вже до початку VIII століття став для християн східного обряду одним з найважливіших. Приблизно в той же час його почали відзначати і в західній церкві.

Благовіщення – прикмети

У наших предків вважалося, що на Благовіщення в будинку обов'язково має бути чисто. Це приверне в будинок благо та щастя. При цьому, робити прибирання безпосередньо напередодні Благовіщення було небажано. Господині прибиралися раніше, 4-5 квітня. День напередодні Благовіщення вважався небажаним для роботи, праці і весняно-польових робіт. Замість цього рекомендувалося провести його в молитвах. Щоб очистити будинок від недобрих сил, у хатах палили свічки.

Погодні прикмети на Благовіщення дозволяли визначити, чи варто чекати рясного врожаю і яка погода буде на Великдень (Яке Благовіщення, така і на Великдень). Наші предки вірили, що вітер або дощ на Благовіщення обіцяють рясні врожаї пшениці, жита та інших зернових. На Благовіщення Гроза, як вважалося, обіцяє швидке і спекотне літо.

Благовіщення – що не можна робити

Благовіщення – одне з найважливіших (двунадесятих) християнських свят. У цей день заборонені фізична праця, робота, прання, шиття і прибирання.

Зрозуміло, на Благовіщення не можна грішити: лихословити, сваритися, ображати людей або тварин, думати про погане і бажати комусь зла.

У Благовіщення дотримуються великого посту: не можна їсти м'ясні і молочні продукти. Проте риба і морепродукти в цей день дозволені. Заборонені чревоугоднцтво і вживання алкоголю. У давні часи дівчата на Благовіщення не заплітали коси і не робили зачісок. Поганою прикметою вважалося давати в борг на Благовіщення.