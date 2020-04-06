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Цього тижня на Україну прибудуть сім літаків з медичною допомогою

Цього тижня на Україну прибудуть сім літаків з медичною допомогою
15:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини України:Глава МОЗ заявляє, що Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу.

В Україну цього тижня очікується прибуття ще семи літаків із спецзасобами для протидії коронавірусній інфекції.

Про це заявив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на щоденній селекторній нараді під головуванням президента з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19.

За словами Тимошенка, з початком тотального маскового режиму засоби індивідуального захисту повністю доступні в Інтернеті, проте дещо повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки потрібно. Додатково глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.

Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців

«До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування.

Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями», – сказав Зеленський.

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Продовольство, Пандемия, Україна, Коронавірус, Медична допомога.
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