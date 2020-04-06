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Понеділок, 06.04.2020
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Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців

Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
15:06 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

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Епідемія коронавіруса в Україні буде розвиватися за важким сценарієм: заразиться 80% населення, 20% з яких буде необхідна госпіталізація. Такий прогноз в інтерв'ю виданню «Обозреватель» зробила професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська.

"Заразяться 80% людей. З них 80% людей перехворіють неважко. 20% будуть мати такі форми захворювання - средньоважку і дуже важку, при яких потрібна госпіталізація. З цих всіх хворих 20% потребуватимуть на госпіталізації, а 5% - в інтенсивній терапії, вони будуть критично важкими. Це сценарій середній, скажімо так", - пояснила вона.

При цьому експерт допускає і більш негативний сценарій: якщо кількість хворих, які потребують госпіталізації, буде не 20%, а 25%.

"Якщо вважати, що у нас там 30 млн чоловік захворіють, ну ось і порахуйте, 20% від них, 6 млн, потребуватимуть на госпіталізації і 1,5 - 2 млн українців знадобиться інтенсивна терапія. Це такий досить складний сценарій. Я, чесно кажучи думаю, що нам буде трохи легше. Подивимося", - підсумувала вона.

За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію

Нагадаємо, в Україні станом на 9:00 6 квітня зафіксовано 1319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали.

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Вирус, Пандемия, Україна, Коронавірус.
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