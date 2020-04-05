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За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію

За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
09:39 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 - летальні.

В Україні за минулу добу через коронавірус було госпіталізовано 92 особи, серед них – 4 дітей та 6 медичних представників. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу в Україні зареєстровано 154 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 10 дітей. Госпіталізовано з цих 154 чоловік до закладів охорони здоров’я 92 особи, з них 4 дітей та 6 мед представників",- сказав Ляшко.

Вчені США припускають, що інфекція COVID-19 може передаватися під час дихання

За його словами, наразі з початку розвитку епідемії коронавірусної хвороби в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них 25 дітей.

"Штучна вентиляція проводиться 16 особам",- додав він.

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Здоровья, Госпитализация, Україна, Тяжкий стан, Covid-19, Інфіковані.
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