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Вчені США припускають, що інфекція COVID-19 може передаватися під час дихання

Вчені США припускають, що інфекція COVID-19 може передаватися під час дихання
12:39 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини шоу бізнесу:Результати досліджень показують, що аерозольні частинки, які людина віділяє в навколишнє середовище, можуть стати причиною захворювання на коронавірус інших осіб.

В США науковці вважають, що коронавірус може передаватися від хворої людини не лише при чханні або кашлі, але й під час розмови, а можливо, навіть просто під час дихання.

Про це повідомляє CNN.

"Результати здійснених досліджень не спростовують можливість аерозолізації вірусу під час звичайного процесу дихання", - йдеться у листі американського епідеміолога Гарві Файнберга у відповідь на запит Білого дому.

Дослідження показує, що аерозольні частинки, які людина віділяє в навколишнє середовище під час розмови та, можливо, навіть під час дихання, також можуть передавати коронавірус.

"Наявні наразі результати досліджень підтверджують можливість поширення [коронавірусу] через біоаерозолі, що утворюються безпосередньо при видиху хворих пацієнтів", - йдеться у матеріалі.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, вірус поширюється від людини до людини через дрібні краплини, що утворюються, коли заражена людина кашляє або чхає.

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Все по темі:

США, Инфекция, Пандемия, Дослідження, Коронавірус, Covid-19.
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