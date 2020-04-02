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Четвер, 02.04.2020
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По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19

По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19
15:21 Сьогодні Телеграф Українська правда

Новини України:Учені з різних куточків світу трудяться над створенням потенційної вакцини від коронавірусу, США вже розпочало тестування на людях.

Вчені в Австралії почали тестування дві потенційних коронавірусних вакцини на тваринах, тоді як у США вже провели перше випробування на людях, без етапу випробувань на тваринах.

Тим часом у Китаї намагаються використовувати для лікування хворих COVId-19 навіть ведмежу жовч, а також випробували на хом'яках переливання сироватки крові для подолання хвороби.

Повідомило медіа – BBC, South China Morning Post, AFP

BBC News повідомляє, що Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для тестування на тваринах вакцини, вироблені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical.

Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють ці вакцини і чи будуть вони безпечні для людини. Випробування проводяться на тхорах.

Вчені відзначають високий рівень глобальної кооперації: раніше на досягнення такого етапу в дослідженнях знадобився б рік-два – а зараз пару місяців.

Перше випробування на людях відбулося в США в березні – але для прискорення процесу там пропустили етап тестів на тваринах.

В Оксфорді створили варіант векторної вакцини. Він використовує "дефектний" вірус, щоб ввести білки коронавірусу в імунну систему і викликати відповідь.

Вакцина від Inovio передбачає вбудовування певних білків коронавірусу в імунну систему з тим, щоб спонукати клітини організму генерувати ці білки, перш ніж імунна система реагує на них.

Перші результати випробувань на тхорах можуть з'явитися у червні. У разі успіху вакцини можуть передати на клінічні випробування.

Тим часом "South China Morning Post" написала, що в Гонконгському університеті вивчають метод лікування коронавірусу переливанням сироватки крові від тих, хто перехворів COVID-19.

Піддослідними для експерименту стали сирійські золоті хом'яки: білок у їхньому організмі схожий із людським. 45 хом'яків використовували у випробуваннях. Сироватку крові від хом'яка, який одужав, ввели здоровим хом'якам, а потім інфікували їх коронавірусом.

У тварин серйозно постраждали легені, трахеї, імунна система і кишечник у перші 7 днів після зараження, критичним був 4-й день. Але за тиждень частина хом'яків почала одужувати, кількість антитіл росла – навантаження на організм було в 10 разів меншим за такої вакцини.

Вчені вважають, що цей метод може так само працювати на людях. Команда дослідників чекає схвалення з боку Комітету з етики Медичної ради для експериментів на людях.

Вчені всього світу прагнуть розробити вакцину, і перші клінічні випробування можуть бути проведені в Китаї й США впродовж місяця.

У Китаї вчені заразили мавп коронавірусом, що викликає Covid-19, і виявили, що у тих, хто одужав, виробився ефективний імунітет.

Тим часом Китай намагається використовувати в боротьбі з новим коронавірусом і свою традиційну, і західну медицину, серед інших засобів дозволено використовувати ведмежу жовч, пише AFP.

Національна комісія з охорони здоров'я в березні випустила посібник, що рекомендує використовувати для лікування критично хворих пацієнтів із коронавірусом "Тан Ре Цин" (Tan Re Qing) – ін'єкцію, яка містить порошок жовчі ведмедя, ріг кози і три лікарських трави. Це один із шести продуктів традиційної китайської медицини, включених у директиву.

Активний інгредієнт жовчі ведмедя, урсодезоксихолева кислота, використовується для розчинення жовчних каменів і лікування печінки, але не має доведеної ефективності в лікуванні COVID-19

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Все по темі:

Китай, США, Вакцина, Австралия, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Тестування, Covid-19.
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