Як правильно ховати померлих від коронавірусу

Новини України:Люди, які контактують з тілами померлих, повинні бути у засобах захисту

Міністерство охорони здоров'я розробило процедуру поховання померлих через коронавірус в умовах карантину. Тож тіла померлих мають бути у герметичному мішку. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Процедура буде прописана чітко в постанові головного державного санітарного лікаря, але алгоритм вже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там чітко прописано, що і хто повинен зробити для того, щоб унеможливити інфікування людей, які супроводжують тіло померлої людини від коронавірусної хвороби", - сказав Віктор Ляшко.

У випадку виділення значних фізіологічних рідин з тіла померлої людини, його потрібно помістити у герметичний мішок. Лише після цього дозволяється класти тіло до труни. Всі люди, які контактують з тілом померлого, повинні бути вдягнені у засоби індивідуального захисту - водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, окуляри, респіратори з класом захисту не нижчим за FP-2.

Раніше повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я розробили інструкцію щодо поховання померлих через коронавірус. Під час поховання померлих від коронавірусу МОЗ просить людей не цілувати тіла померлих родичів.