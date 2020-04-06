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Як правильно ховати померлих від коронавірусу

Як правильно ховати померлих від коронавірусу
16:49 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини України:Люди, які контактують з тілами померлих, повинні бути у засобах захисту

Міністерство охорони здоров'я розробило процедуру поховання померлих через коронавірус в умовах карантину. Тож тіла померлих мають бути у герметичному мішку. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Процедура буде прописана чітко в постанові головного державного санітарного лікаря, але алгоритм вже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там чітко прописано, що і хто повинен зробити для того, щоб унеможливити інфікування людей, які супроводжують тіло померлої людини від коронавірусної хвороби", - сказав Віктор Ляшко.

У випадку виділення значних фізіологічних рідин з тіла померлої людини, його потрібно помістити у герметичний мішок. Лише після цього дозволяється класти тіло до труни. Всі люди, які контактують з тілом померлого, повинні бути вдягнені у засоби індивідуального захисту - водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, окуляри, респіратори з класом захисту не нижчим за FP-2.

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Раніше повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я розробили інструкцію щодо поховання померлих через коронавірус. Під час поховання померлих від коронавірусу МОЗ просить людей не цілувати тіла померлих родичів.

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МОЗ, Пандемия, Україна, Коронавірус, Поховання.
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