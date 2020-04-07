Потрібно бути обереженим, вірус може залишатися і на волоссі

Новини України:Коронавірус може протягом певного часу жити на різних поверхнях – на картоні, металі, пластмасі і т.д.

Нещодавно стало відомо, що коронавірус може жити і на волоссі. При цьому тривалість “живучості” вірусу залежатиме від структури волосся людини.

Так, за словами американського доктора медичних наук Адама Фрідмана, природні жири, що містяться на шкірі голови, можуть виступати захисним бар’єром проти потрапляння шкідливих бактерій і вірусів. Це стосується і коронавірусу нового типу COVID-19. Таким чином, власники жирної типу шкіри підпадають під найменший ризик.

Доктор повідомив, що тривалість життя коронавірусу на голові залежить від структури волосся конкретної людини, а також від певних зовнішніх чинників.

Експерт рекомендує під час пандемії коронавірусу не поспішати мити волосся, якщо воно стало трохи жирними. Також рекомендується носити головний убір, особливо якщо ви контактуєте із зараженими людьми.

При цьому доктор медичних наук Саад Омер зауважив, що смертельні віруси не можуть жити на волоссі людини стільки ж, скільки на інших поверхнях. За його словами, зазвичай віруси не живуть так само довго на пористих поверхнях на кшталт волосся, як, наприклад, на гладких типах нержавіючої сталі.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній день, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1308 випадків захворювання і 37 смертей від коронавірусу.