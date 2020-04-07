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7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день

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7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день
07:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Телеграф

Новини України:7 квітня – 97-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 268 днів.

У цей день світ відзначає Всесвітній день здоров'я, Міжнародний день бобра і День народження регбі.

В США святкують День пива, День кавових кексів, у Вірменії - День материнства і краси, у Мозамбіку - День жінок, в Чехії - День освіти, у Киргизстані - День народної Квітневої революції, в Руанді - День національної жалоби в пам'ять про геноцид.

Пам'ятні дати 7 квітня, річниці та події

У 1348 році у Празі засновано Карлів університет, один з найстаріших в Європі і перший слов'янський університет.

У 1795 році у Франції був прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини - метр і маси - кілограм.

У 1827 році англійський фармацевт Джон Уокер почав продавати винайдені ним сірчані сірники.

У 1926 році відбулося замах британки Віолетти Гібсон на життя італійського диктатора Беніто Муссоліні, але куля лише зачепила його ніс.

У 1927 році американський вчений Герберт Айвс провів перше публічне телевізійне мовлення на велику відстань - з Нью-Джерсі, Нью-Йорк, передавши через мережі зображення тодішнього міністра торгівлі Герберта Гувера, майбутнього президента США.

У 1948 році набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тепер цей день відзначається як Всесвітній день здоров'я.

У 1957 році здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

У 1964 році IBM оголосила про народження легендарної System/360. Мейнфрейми цього типу будуть довго лідирувати на ринку і складати основу комп'ютерного парку більшості країн світу.

У 1975 році в Парижі відбувся останній концерт Deep Purple з участю Річі Блекмора.

В 1994 році розпочався геноцид в Руанді – були вбиті прем'єр-міністр і бельгійці з його охорони, а за 100 днів загинули 937 тисяч осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 квітня святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших дванадцяти свят, які віруючі відзначають протягом року.

Благовіщення - сповіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження по плоті від неї Ісуса Христа.

В народі вважали, що на Благовіщення весна остаточно перемагала зиму, а Бог у цей день благословляє землю на посівну. Предки вважали, що польові роботи можна було починати тільки після цього свята.

Ще Благовіщення вважається жіночим святом. У цей день дівчата та молодиці йшли в церкву і молилися до Пресвятої Богородиці про вдале заміжжя, щасливої долі, сімейній злагоді, здоров'ї дітей і заступництво у складній ситуації.

Що сьогодні не можна робити

Як і на всі великі православні свята, Благовіщення Пресвятої Богородиці не важко фізично працювати.

Ключове правило - не сваритися, не впадати у відчай, не брехати і не лихословити. Не можна давати в борг, щоб не накликати невдачі, не можна вирушати в поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.

Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати, не варто до вечора займатися приготуванням їжі.

Християнські привітання на свято Благовіщення

Прикмети на 7 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза – буде тепле літо та хороший урожай горіхів;

- сиро – чекайте великий врожай грибів;

- сонячно і безхмарне небо – влітку буде багато гроз.

7 квітня іменини Іменини у Тихона.

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