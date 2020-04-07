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Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень: МОЗ каже, що немає потреби

Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень: МОЗ каже, що немає потреби
08:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.

В Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на тиждень, але такої потреби немає. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

“Україна готова проводити зараз 30 тисяч тестувань на тиждень. В подальшому заплановані заходи і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тис. тестувань на тиждень”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в Україні немає потреби проводити більше ніж 1 тис. тестувань в день.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

В Україну направляється 7 літаків зі спецзасобами проти COVID-19

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

 
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Ляшко, МОЗ, Україна, Суспільство, Тестування, Регіони, Covid-19, Потреба.
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