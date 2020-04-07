Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень: МОЗ каже, що немає потреби

Новини України:Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.

В Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на тиждень, але такої потреби немає. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

“Україна готова проводити зараз 30 тисяч тестувань на тиждень. В подальшому заплановані заходи і є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тис. тестувань на тиждень”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в Україні немає потреби проводити більше ніж 1 тис. тестувань в день.