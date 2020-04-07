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В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання

В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання
14:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Охочі також можуть забронювати місце на 11 квітня за посиланням.

Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при Свiтовому конґресі українців (СКУ) розпочинає серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання. Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Навчання в українських школах діаспори триває! У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) розпочинає серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою). Реєструйтеся на вебінари «Створення Google класу для початківців», 7 та 8 квітня», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Світовий конґрес українців 1 квітня оголосив про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19.

Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня

«Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Онлайн-платформу представила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) СКУ Оксана Левицька. Вона повідомила про початок з 6 квітня онлайн-лекцій та тренінгів для дистанційного навчання для вчителів українських шкіл та про роміщення корисних матеріалиів для вчителів та батьків онлайн щопонеділка та щосереди.

Оксана Левицька нагадала, що вже понад 50 років СКВОР координує діяльність українських шкіл в різних країнах, а також проводить професійний вишкіл учителів в Україні в межах Літнього інституту в Львові.

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Диаспора, Онлайн, Тренинги, СКУ, Вчителі, Онлайн-навчання.
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