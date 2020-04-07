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Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво

Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво
19:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За його словами, наразі статистика свідчить про те, що вжиті обмежувальні заходи є правильними, вони не були передчасними та надто суровими.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що у впровадженні обмежувальних заходів щодо протидії поширенню коронавірусу держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації, симетрично з більшістю європейських й інших країн. Про це він заявив у відеозверненні.

"Дорогі громадяни! Сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії складають до трьох тисяч євро, у Франції майже чотири, в Сінгапурі до десяти тисяч доларів, а в Іспанії до тридцяти тисяч євро", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що з 6 квітня урядом введено нові обмеження задля подолання коронавірусу, зокрема, вимога обов'язкового носіння масок у громадських місцях, мати при собі документи, які посвідчують особу, а також пересування вулицею не більше двох осіб тощо.

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"Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації. Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження – є лише тимчасовими незручностями, вони - важливі і потрібні для вашої ж безпеки", - запевнив Зеленський.

Він також розповів, що влада аналізує розвиток ситуації і продовжить діяти відповідно до викликів майбутнього.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

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З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.

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Зеленский, Карантин, Звернення, Коронавірус.
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