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Вівторок, 07.04.2020
Зеленський: Більшість хворих на коронавірус в Україні - люди до 60 років
Зеленський: Більшість хворих на коронавірус в Україні - люди до 60 років
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Зеленський: Більшість хворих на коронавірус в Україні - люди до 60 років

Зеленський: Більшість хворих на коронавірус в Україні - люди до 60 років
19:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Він наголосив, що у боротьбі з коронавірусом є одна дуже небезпечна річ - думати, що це тебе не торкнеться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважну більшість захворілих на коронавірус українців становлять громадяни до 60 років та пов'язав це з тим, що старші люди дотримуються самоізоляції. На цьому він наголосив у відеозверненні.

"Знаєте, сьогодні, згідно зі статистикою, серед захворілих на коронавірус в Україні 78 відсотків – це люди до 60 років. Саме тому, що наші люди похилого віку дотримуються самоізоляції – серед них відносно небагато захворілих", - зазначив Зеленський.

"Той, хто вважає, що йому не 70, а значить - він у безпеці, що в нього якийсь особливий імунітет, а тому можна не носити маску, не мити руки з милом, не дотримуватись дистанції і взагалі можна не сидіти вдома, – той сильно помиляється і ризикує. А тому, будь ласка, дійте за дуже простою формулою: будете вдома - будете здорові", - переконує Президент.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.

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Все по темі:

Зеленский, Карантин, Хвороба, Коронавірус, Відеозвернення.
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