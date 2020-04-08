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Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19

Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
06:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Передача медикаментів здійснюватиметься через Управління ООН з обслуговування проєктів.

Японія безкоштовно передасть Україні лікарський препарат «Авіган», який вже довів свою ефективність проти грипу нового типу, і може бути ефективним у лікуванні COVID-19. Про це повідомляє японська газета «Йоміурі» з посиланням на міністра закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі. Видання додає, що Міністерство закордонних справ Японії 7 квітня оприлюднило рішення про надання препарату 20 країнам, у тому числі Україні, через ООН.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу посол Японії в Україні Такаші Кураї повідомив, що «Авіган» - визнаний препарат для лікування грипу нового типу, але ефективність його використання для лікування коронавірусної інфекції COVID-19 поки що не підтверджена, тривають клінічні дослідження.

«Багато країн висловлюють до нього свій інтерес, оскільки є повідомлення про зменшення вірусного навантаження в результаті використання препарату та покращення симптомів у хворих», - сказав посол. За його словами, Японія вирішила збільшити кількість клінічних досліджень «Авігану» шляхом надання його на безвідплатній основі іншим країнам.

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Він також підкреслив, що Японія приділяє велику увагу розробці та випробуванню ліків від COVID-19 і має намір посилити міжнародну співпрацю з урядовими та приватними структурами, спрямовану на подолання інфекції.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.

У світі зафіксовано понад 1,36 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 76 тис. людей померли, понад 293 тис. одужали.

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Препарат, Лікування, Японія, Ліки, Коронавірус.
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