Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19

Новини України:Передача медикаментів здійснюватиметься через Управління ООН з обслуговування проєктів.

Японія безкоштовно передасть Україні лікарський препарат «Авіган», який вже довів свою ефективність проти грипу нового типу, і може бути ефективним у лікуванні COVID-19. Про це повідомляє японська газета «Йоміурі» з посиланням на міністра закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі. Видання додає, що Міністерство закордонних справ Японії 7 квітня оприлюднило рішення про надання препарату 20 країнам, у тому числі Україні, через ООН.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу посол Японії в Україні Такаші Кураї повідомив, що «Авіган» - визнаний препарат для лікування грипу нового типу, але ефективність його використання для лікування коронавірусної інфекції COVID-19 поки що не підтверджена, тривають клінічні дослідження.

«Багато країн висловлюють до нього свій інтерес, оскільки є повідомлення про зменшення вірусного навантаження в результаті використання препарату та покращення симптомів у хворих», - сказав посол. За його словами, Японія вирішила збільшити кількість клінічних досліджень «Авігану» шляхом надання його на безвідплатній основі іншим країнам.

Він також підкреслив, що Японія приділяє велику увагу розробці та випробуванню ліків від COVID-19 і має намір посилити міжнародну співпрацю з урядовими та приватними структурами, спрямовану на подолання інфекції.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.

У світі зафіксовано понад 1,36 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 76 тис. людей померли, понад 293 тис. одужали.