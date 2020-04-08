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Україна передала Італії п’ять тон дезинфікуючих засобів (Фото)

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Україна передала Італії п’ять тон дезинфікуючих засобів (Фото)
10:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: МВС

Новини України:За словами посадовця, італійський уряд висловив вдячність Україні за підтримку.

П’ять тон дезінфікуючої рідини відправили літаком Національної гвардії до Риму у середу зранку. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Це другий раунд допомоги Італії. Ми відправляємо п’ять тон спеціальних санітайзерів, які будуть використовуватися для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції», - повідомив заступник міністра Сергій Гончаров.

«Дві бригади українських лікарів вже приступили до роботи у двох госпіталях Італії. Ми щовечора маємо онлайн-конференції, де лікарі розповідають, як там налагоджена медична, епідеміологічна та превенційна робота. Це досвід, який ми вже сьогодні можемо використовувати у боротьбі з вірусом. Настрій у наших лікарів чудовий, вони відчувають підтримку, як італійських колег, так і нашої діаспори», - зазначив Гончаров.

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за таку необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.

«Цей внесок італійська сторона дуже цінує. В Італії дуже тепло зустріли українських лікарів як колеги, так і пацієнти. Їм буде наданий доступ до протоколів лікування. Ми дуже пишаємося цією співпрацею», - зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Фото: МВС

Як повідомлялося, раніше 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям.

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У світі на ранок 8 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 1 431 951, в тому числі 82 085 летальних випадків, 302 209 осіб одужали. В Україні на вечір 7 квітня підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом, . з них 45 летальні, 28 осіб одужали.

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Италия, Дезинфекция, Антисептик, Україна, Допомога.
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