У МОЗ затвердили рекомендації поховання померлих від Covid-2019

Новини України:Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо безпечного поховання померлих від COVID-19.

"У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів: до обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні; не більше 1 особи на 10 квадратних метрів; під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метра; поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування", - йдеться у рекомендаціях.

Зазначається що поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні.

Органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.

Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, діють наступні правила: обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами; під час розтину тіла обов'язкове використання водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами або комбінезону, окуляр або захисного щитка, респіратору з класом захисту не нижче FFP2, медичної одноразової шапочки.

Наголошується, що під час транспортування тіла до моргу обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, які унеможливлюють можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом мають бути мінімізовані.

При транспортуванні до крематорію або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.

МОЗ рекомендує для приміщення, де перебувала померла особа, звичайне прибирання з подальшим проведенням заключної дезінфекції.

Під час підготовки до поховання чи кремації тіла померлої особи медичні працівники мають провести інструктаж особам, які беруть участь в ритуальних діях, що передбачають контакт із тілом, а тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок.

Детально про рекомендації для медичних працівників та учасників ритуальних обрядів читайте у Постанові.